Težave z uhajanjem urina

Izguba nadzora nad mehurjem lahko povzroča frustracijo in zadrego. Čeprav je težava precej pogosta, o njej spregovori le malo ljudi. In to je najbolj narobe, opozarjajo zdravniki, saj obstajajo številni načini, kako ukrepati, če le dovolj zgodaj ugotovijo vzroke. Podatki kažejo, da 40 odstotkov bolnikov s prekomerno aktivnim sečnim mehurjem svojemu zdravniku nikoli ne potoži o motečih simptomih. Glede na to, da je prekomerno aktivni sečni mehur opredeljen kot skupek simptomov, je tudi podatkov o incidenci in prevalenci zelo malo, zato pogostost bolezni ni povsem jasna. Vendar ocenjujejo, da ima tovrstne težave od 16 do 17 odstotkov celotne populacije. Epidemiologija prekomerno aktivnega sečnega mehurja v Sloveniji ni znana, saj težavo večina povezuje z znaki staranja in se zato za obisk pri zdravniku sploh ne odločijo. Težava sicer neposredno ne ogroža življenja in človekovih vitalnih funkcij, pa vendar zelo zmanjšuje kakovost življenja obolelega. Urinska inkontinenca, ki pomeni nehoteno odtekanje urina, vpliva na samopodobo ljudi, na njihovo uveljavljanje v družbi, poleg tega je tudi družbeno-ekonomska težava. Po nekaterih podatkih v Sloveniji na leto namenimo več kot 15 milijonov evrov za medicinsko-tehnične pripomočke za zdravljenje težav zaradi prekomerno aktivnega sečnega mehurja.

Vrste inkontinence

Ločimo stresno, urgentno in mešano inkontinenco. O stresni govorimo, ko pride do nenadnega, nenadzorovanega uhajanja urina že ob najmanjšem naporu, denimo ob dvigovanju, tudi smejanju, kašljanju, kihanju, poskokih in drugih telesnih aktivnostih. Najpogostejši krivec so oslabljene mišice medeničnega dna. Pri ženskah je stresna inkontinenca pogosta zlasti med nosečnostjo, ko maternica pritiska na vrat sečnega mehurja in medenično dno, ali po porodu, ko sta lahko vrat mehurja in medenično dno raztegnjena ali poškodovana. Pri moških lahko nenadno uhajanje povzroči tudi povečana prostata ali druge motnje prostate, prav tako imajo lahko težave pretežki ljudje, ne glede na spol.

Nujno je, da treniramo mišice medeničnega dna.

Prekomerna aktivnost sečnega mehurja se kaže v urgentni oziroma nujnostni inkontinenci. To pomeni, da imamo nenehno potrebo po mokrenju, mehur se poskuša izprazniti kljub našim naporom, da bi urin zadržali. Nenadno nujo lahko povzroči že sprememba položaja iz ležečega v sedeči, tudi ponoči. Vzrok je lahko tudi vnetje sečil, na primer vnetje stene mehurja, tudi prevelika zgoščenost urina zaradi premalo zaužite tekočine. Vzrok so lahko še stres, polni mehur in nekatera zdravila.

Ko imamo istočasno težave z nezadostnim delovanjem mišice zapiralke in prekomerno aktivnim sečnim mehurjem, govorimo o mešani inkontinenci, in ta je po navadi najpogostejša.

Preventiva in zdravljenje

Obstaja več načinov pomoči. To so lahko manj invazivne oziroma t. i. konservativne metode, denimo trening sečnega mehurja oziroma krepitev mišic medeničnega dna, srednje invazivna metoda je zdravljenje z zdravili, obstaja pa tudi invazivno zdravljenje s kirurškimi posegi. Kot pravijo zdravniki, je pri učinkovitem zdravljenju prekomernega aktivnega sečnega mehurja najbolj pomembno aktivno sodelovanje tistega, ki ima težavo.

40 odstotkov bolnikov s prekomerno aktivnim sečnim mehurjem svojemu zdravniku nikoli ne potoži o motečih simptomih.

Največ, kar lahko naredimo sami in urinsko inkontinenco preprečimo, je, da skrbimo za kondicijo mišic medeničnega dna in izvajamo keglove vaje. Optimalna funkcija mišic medeničnega dna je vitalnega pomena, da se človek lahko socialno uveljavlja, živi polno življenje, se giblje in je telesno dejaven, je nedavno za Slovenske novice izjavila mag. Darija Šćepanović, viš. fizioterapevtka z Ginekološke klinike UKC Ljubljana. »Nujno je, da mišice medeničnega dna treniramo. Pri teh vajah hoteno krčimo in sproščamo mišice medeničnega dna in tako izboljšamo njihovo moč in vzdržljivost in tako pripomoremo k njihovemu pravilnemu delovanju.« Da bi pridobili moč in vzdržljivost teh mišic, je treba vaje izvajati vsaj trikrat, še bolje petkrat na dan. Znaki izboljšanja se bodo pokazali v od treh do petih mesecih. Za ohranjanje in vzdrževanje zmogljivosti mišic medeničnega dna je treba vaje izvajati vse življenje.