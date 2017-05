Težave s krčnimi žilami so hujše poleti

Najprej so modrikaste izstopajoče izbokline na koži le lepotna napaka, a kaj kmalu lahko postanejo tudi funkcionalna. Povzročajo neprijeten občutek v spodnjih udih, ki se še okrepi, če dlje stojimo.

Modrikaste, vijugaste in vozlate žile na nogah, bolj znane kot krčne žile, so sicer v podkožju normalno prisotne vene, ki so se zaradi povečanega pritiska krvi razširile, podaljšale in zvijugale, pravi prim. mag. Andrej Šikovec, dr. med., iz podjetja Avelana na Otočcu. Težave z motnjami v venskem obtoku spodnjih okončin so v razvitem svetu zelo pogoste. Drobne, kot pajkova mreža razpreden,e razširjene kožne vene, ki so včasih rdečkasto, včasih pa modrikasto obarvane, so pogosta težava žensk. Imenujemo jih pajkaste ali metličaste vene, strokovnjaki pa ocenjujejo, da jih nima samo 10 odstotkov žensk.



Ali jih boste imeli ali ne, je odvisno od – genov. Nastanejo namreč zaradi prirojene slabosti venskih zaklopk in venskih sten, posledica tega pa so vidne žile na spodnjih okončinah. »Vzrok za nastanek krčnih žil je okvara drobnih venskih zaklopk, ki kot nekakšne nežne lopute v venah usmerjajo tok krvi le v smeri proti srcu. V primeru okvare dopuščajo tudi obratni tok krvi. Zaradi tega se kri kopiči v venah nog, ki so nižje od srca, ko stojimo,« pojasnjuje Šikovec. Zaradi povečanega zastoja krvi v nižje ležečih venah se vena razširi, podaljša in v nekaterih primerih nastane tudi vnetje, to pa poleg slabega videza nog povzroča tudi bolečine in druge zaplete.



