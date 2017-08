Telo je projektor naših težav

Kakršnekoli bolečine, suhi nohti, izpadanje las, nepojasnjeno hujšanje, napihnjenost... niso nadloge, ampak zelo dobrodošli znaki, za katere bi morali biti svojemu telesu hvaležni. Kažejo namreč na to, da se z nami nekaj dogaja, da se je porušilo ravnovesje oziroma je nastala blokada pri pretoku energij. Če pravočasno ukrepamo, lahko preprečimo marsikatero bolezen ali poškodbo, a se tega, žal, večina ljudi še vedno ne zaveda.

Utrujenost ni nekaj običajnega

Življenjski slog nas je pripeljal do tega, da je utrujenost nekaj vsakdanjega, čeprav ni. Zdrav človek bi moral biti zjutraj spočit in čil, a večinoma ni tako. Utrujenost namesto s počitkom preganjamo s kavo, pravimi čaji, energijskimi napitki in še čim, torej s poživili, zaradi katerih organizem pravzaprav še bolj izčrpavamo. Za nekaj časa namreč dobimo občutek, da smo dovolj močni za nove napore in izzive, nato se spet na polno poženemo v akcijo, iz že tako utrujenega telesa pa vlečemo nove in nove moči … In tako nadaljujemo, vse dokler nas ne ustavi bolezen ali poškodba, ki nas končno položi v posteljo in prisili k počitku. Pa še takrat redko prepoznamo, zakaj se nam je to zgodilo.

»Ko je učenec pripravljen, pride učitelj«

K sreči se miselnost vendarle spreminja. »Ko je učenec pripravljen, pride učitelj,« pravijo. Mnoge je k temu pripeljala osebna izkušnja, a tudi v tem primeru nas lahko, govorim iz osebne izkušnje, ko si zdravje povrnemo, čez čas vrtinec življenja spet posrka vase. Vedno več terapevtov, pa tudi zdravnikov splošne medicine, nas prebuja s celostnim, holističnim načinom razmišljanja in delovanja. Ena takih je gotovo mojstrica svojega posla, fizioterapevtka in kraniosakralna terapevtka Nežka Poljanšek. Jasnočutna, kot je, izjemno subtilno 'prisluhne' telesu svojih pacientov. »S prsti se 'sprehodim' čez klientovo telo, se mu prepustim, da ga začutim, kaj se v njem dogaja, da 'pove', kje je vzrok težav,« pojasni. Kaj pa ji povedo telesa, v katerih so se nakopičile težave, blokade? »Takšna telesa niti ne govorijo,« je nedavno povedala v intervjuju za Ono. »Pravi vzrok fizičnih bolečin in blokad je vedno psihična bolečina. Boleča ahilova tetiva, na primer, pokaže na pretirano strogost do sebe, trdost, zategnjenost,« mi je pojasnila pred kratkim, ko sem jo prosila za nasvet glede lastne težave. Ob tem mi je svetovala tudi vaje, s katerimi sem nevšečnost, torej posledico mojih preteklih čustev, hitreje odpravila. Se je pa treba zavedati, da moramo vedno odpraviti in ozdraviti tudi vzrok, ki nam je povzročil težavo. In kako mi je na primer vzrok intenzivnega izpadanja las pojasnila terapevtka Dušica Čičigoj, ki pri svojem delu prav tako povezuje več tehnik zdravljenja? »Očitno gre za neravnovesje hormonov, katerih izločanje sicer uravnava žleza ščitnica. Običajno je v tem primeru tudi znižana raven železa. A ščitnico največkrat po krivem prepoznamo kot vzrok težav. Pa ni, saj le pokaže na nepravilno delovanje, v tem primeru jeter in ledvic. V jetrih se kopiči jeza, ledvice pa so povezane s strahom, skrbmi. Ko se tega nabere preveč, organ ne more delovati pravilno. Seveda je takrat, ko nas že pestijo težave, treba najprej poskrbeti, da vse našteto lahko začne normalno delovati. Za dolgoročno zdravje in notranje ravnovesje pa moramo odpraviti predvsem vzorce, pridobljene v otroštvu, ki sprožajo vsa prej omenjena čustva,« pojasni. In smo spet pri čustvih. Ta, ne boste verjeli, so 'kriva' tudi za enega najbolj neželenih pojavov – celulit. Kot pojasnjuje diplomirana maserka Slavica Slavica, sta vzroka za celulit predvsem stres in žalost, ki se kopičita v nas.

Čustva v povezavi z organi in deli telesa

Čustva so sestavni del življenja. So duševni proces pa tudi energija, tako kot naše misli. So nekakšna povezava med dušo in telesom. Tista, ki nam niso prijetna, smo se večinoma naučili potlačiti, kar pa seveda ni naravno. Preveč potlačenih negativnih čustev povzroči resonanco, in če je ta premočna ali prepogosta, poruši notranje ravnovesje in lahko resneje škoduje delovanju notranjih organov, poslabša se tudi pretok življenjske energije. Kako pomembno je zavedno prisluhniti svojemu telesu, je znano že od nekdaj, staroselci, na primer Aboridžini, ta znanja uporabljajo in predajajo še danes. Ena od njihovih šamank, Rose, ja tako v knjigi Skrivnosti aboridžinskega zdravljenja povedala: »Kadar imaš v telesu težave, ti pravzaprav sporočajo, da spremeni svoje delovanje. Se ne bi zahvalil prijatelju, ki ti da dober nasvet? Tvoje telo bi moralo biti tvoj najboljši prijatelj. Če se mu zahvališ, ker ti pošilja sporočilo, čeprav v obliki bolečine, hitro začutiš spremembo zavesti v celotnem telesu. Bolj ko izražaš hvaležnost, več dobrega se ti povrne,« je pojasnila naravno delovanje zakona privlačnosti.

Katera čustva so povezana s katerim organom? Veselje – negativna podoba tega je pretirano vznemirjenje, ki vpliva na srce, simptomi pa so nespečnost, razdraženost. Jeza (vključuje tudi zamere, razdražljivost, frustracije) – vpliva na jetra, posredno pa lahko povzroči tudi glavobol, visoki pritisk, vrtoglavico. Dolga podvrženost jezi povzroči težave z želodcem in vranico. Tesnobnost oziroma anksioznost – škoduje pljučem, pogosto pa tudi debelemu črevesu. Preveč zaskrbljeni ljudje so nagnjeni h kroničnim razjedam sluznice črevesja in danke. Zaskrbljenost – najbolj ogroža vranico, posledično pa to povzroča skrbi, utrujenost, zaspanost in nezmožnost osredotočanja. Žalost – tista neizdihana in nerazrešena oslabi pljuča, s tem pa delovanje celotnega organizma. Kroničen strah – najbolj ogrozi ledvice. Posledica tega so lahko ledvični kamni, pesek v mehurju, oteženo uriniranje ali pa uhajanje urina.



Preplašenost oziroma nenaden strah brez razloga je povezan z več organi. Najprej vpliva na delovanje srca, če traja dlje, pa se preseli tudi na ledvice.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«