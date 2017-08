Telesna drža otrok in primerna obutev

Morda se vam zdi neverjetno, da imajo že mladi ljudje težave s hrbtom, saj so bolečine predvsem v vratnem in ledvenem delu hrbtenice zelo pogoste zlasti med odraslimi oziroma starejšimi ljudmi (preveč sedenja, ponavljajočih se gibov, fizičnih obremenitev). Toda po podatkih Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja RS se do 15. leta starosti z bolečinami v hrbtenici sreča od 20 do 70 odstotkov otrok in mladostnikov. Razlogi so različni; poleg bolezni, poškodb, psihogenih vzrokov in sekundarne bolečine velik delež krivde za tovrstne bolečine nosi pomanjkanje gibanja. Do mišične napetosti, slabe drže in s tem bolečin je tako le korak.



Prav zato je zelo pomembno, da že najmlajše navadimo na vsakodnevno telesno dejavnost in jih k njej spodbujamo, pri čemer je najpomembnejši zgled staršev, vzgojiteljev in učiteljev. Tjaša Knific, dipl. fizioterapevtka z NIJZ, pravi, da bi se morali potruditi in vsak trenutek izkoristiti za aktivno preživljanje dne.



Otroci naj se igrajo (npr. lovijo, plezajo, skačejo s kolebnico), ukvarjajo naj se s športom (npr. nogomet, atletika, smučanje, plavanje), v vrtec oziroma šolo in domov naj hodijo ali kolesarijo, starši naj prosti čas izkoristijo za družinske izlete v naravo (težavnost naj bo seveda prilagojena otrokovi starosti), skupno rekreacijo (npr. večerni tek z mladostnikom). Za vzgojitelje so na NIJZ že pred leti pripravili gradivo, ki jim je v pomoč pri pravilni izvedbi ustreznih vaj za zdravo hrbtenico.

Za pravilen razvoj hrbtenice in s tem za ustrezno držo je zelo pomembna tudi primerna obutev najmlajših.

Trda obutev ni primerna

Tisti, ki imate odrasle otroke, se gotovo še spomnite, kakšna otroška obutev je bila na voljo pred 20 in več leti, ko so nas opozarjali, da mora biti trda in visoka, saj da se bo otrokova noga le tako pravilno razvila. Zadnjih nekaj let je drugače: znanstvene raziskave so dokazale, da trda obutev z visokim opetnikom ni primerna, saj daje preveč opore, to pa ne koristi mišicam stopala, saj omejuje njihovo gibanje, pravi Tjaša Knific. Dokler otrok še ne hodi, ne potrebuje čevljev, pomembno je le, da ga z obuvalom zaščitimo pred mrazom (recimo visoki copatki iz ovčje kože). Doma ima lahko obute copatke ali nogavičke (ki ne smejo drseti), čim pogosteje pa naj bo bos, sploh poleti. Fizioterapevtka poudarja, da otroka ne smemo siliti v hojo, če zanjo še ni pripravljen, saj vsak potrebuje določen čas za razvoj gibalnih veščin in hoje.



Ko shodi, mu kupimo obutev, ki bo ščitila stopalo in hkrati dajala ravno prav opore. To pomeni, da ne sme motiti naravnega razvoja stopal, podplat mora biti upogljiv v vse smeri, opetnik mora biti mehek in ne previsok. Tako se bodo mišice in kosti stopala pravilno razvijale. Čevlji naj mu bodo prav, zato ne kupujmo prevelikih, ko jih preraste, jih zamenjajmo.