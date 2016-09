Tanja Divac prizna, da ne živi zdravo

Čeprav simpatična novinarka rubrike Pop In Tanja Divac med svojim delom spoznava zvezdnice in zveznike svetovnega slovesa, ki s svojim brezkompromisnim videzom mnogokrat vzbujajo zavist, sama ostaja z nogami trdno na tleh in ne podlega trendom. Zlasti ne tistim o strmenju k večni mladosti in preizkušanju vedno novih superživil. Prav to je ena od skrivnosti njene pozitivne energije ter sproščenega nasmeha.

Bi zase rekli, da živite zdravo?

Na žalost ne preveč. A se bom, upam, poboljšala.

Kateremu dejavniku, ki vpliva na zdravje, namenjate največ pomena: prehrani, spancu ali telesni aktivnosti?

Spancu. Prehrana je zelo odvisna od mojega delavnika, nikoli nisem bila velik pristaš telesne aktivnosti, spim pa neverjetno rada.

Kaj je tista pika na i, zaradi katere si rečete, da se res odlično počutite?

Če sem dobro spala … kar pri meni pomeni šest ur kvalitetnega nočnega počitka.

Menite, da rek, da je smeh pol zdravja, drži?

Definitivno. Predvsem pa je pomemben pozitiven pogled na življenje. Jaz se zelo rada smejim.

Koliko časa tedensko posvečate športu in rekreaciji?

Ne veliko. Moja rekreacija je nekaj kilometrov skoraj vsakodnevne hoje med domom in službo.

Kateremu viru glede nasvetov za zdravje najbolj zaupate (zdravniku, starejšim, izkušenejšim ljudem, knjigam, medijem, alternativnim zdravilcem …)?

Zdravniku seveda. Čeprav je vedno dobro poznati več mnenj in imeti čim več informacij.

Kaj radi počnete, čeprav veste, da to zdravju ne koristi ali morda celo škodi?

Kadim in jem čokolado. Dve stvari, ki se jima se nisem pripravljena odpovedati.

Veliko govorimo o stresu. Kako se mu zoperstavljate vi?

Z gledanjem serij in filmov. Samo tako se lahko povsem izklopim, se umaknem v neki drug svet in pozabim na ves stres.

Kaj menite o današnjih trendih, ko vsi težijo k večni mladosti in se vse več žensk, pa tudi moških, panično boji gubic?

To se mi zdi nelogično. A ni res, da stres povzroča gube? Torej z obremenjevanjem njihovo nastajanje še pospešijo. Sem zagovornica naravnega staranja in sploh ne vem, ali imam kakšno gubo, saj na to nisem pozorna.

Kakšno je vaše mnenje o tako imenovanih superživilih, zlasti eksotičnih? Se strinjate, da ljudje zaradi njih prevečkrat pozabimo, da ta rastejo tudi na našem vrtu?

Na našem vrtu raste marsikaj zdravega, pa na to pozabimo, ker mora danes tako in tako vse biti super. Priznam, da sploh ne vem, katera so superživila, in se mi to »teženje« s hrano zdi včasih kar pretirano. Naši starši in njihovi starši se s tem niso obremenjevali, pa so bili vseeno zdravi.

Poletje se res počasi poslavlja, pa vendar: koliko pozornosti namenjate vsem priporočilom o zaščiti pred soncem? Katerega najdosledneje upoštevate?

Imam bolj svetlo polt, zato se poskušam izogibati soncu ali pa se namažem s faktorjem, višjim od 30. Veliko nosim tudi kapo ali klobuk, da bi se zaščitila.

Se vaš režim prehrane v hladnejšem delu leta, ki prihaja, kaj razlikuje od tistega, ki mu sledite poleti?

Ne. Jaz jem tisto, kar mi prija, in se z dietami ne obremenjujem.