Tako se boste naučili več

Začeli ste se učiti španščino. Morate se pač pripraviti na zimski izlet v Barcelono. Najučinkovitejši boste, če boste vadili, vadili in še enkrat vadili. Kajne? Drži, a prav tako kot pridna vadba vam bo pri usvajanju novega znanja pomagal počitek, natančneje spanec.

Za spomin

V publikaciji Psychological Science so bili namreč pred nedavnim objavljeni izsledki raziskave, ki dokazujejo, da ponavljanje novih informaciji v kombinaciji s počitkom izboljšuje sposobnost možganov za skladiščenje podatke, s tem pa seveda pozitivno vpliva na dolgoročni spomin.

Počitek koristi

V študiji, ki je to dokazala, so sodelujoče razdelili v dve skupini. Vsi so se učili istega tujega jezika. A vendar se je prva skupina učila zjutraj in zvečer, druga pa je nove informacije usvajala samo zvečer, prespala noč in zjutraj pridobljeno znanje ponovila. Znanstveniki so raven znanja preverjali po enem tednu in nato še po polovici leta ter zaključili, da spanje med posameznimi učnimi urami ni samo zmanjšalo količine potrebnih vaj, ampak je okrepilo tudi dolgoročni spomin. Torej so tisti, ki so nova znanja usvajali samo zvečer, zjutraj pa naučeno ponovili, hitreje znali več.

Zato

Pri učenju jezika bodo preglednice s sklanjatvami in časi več kot dobrodošle. Vendarle je pomembno, da znate pravilno pisati ter uporabljati slovnična pravila. A če si boste med učnimi urami vzeli malce odmora in zadremali, boste tuji jezik ali katero koli drugo snov usvojili še hitreje.