Tako psi vplivajo na zdravje

Lastniki psov, starejši od 60 let, imajo nižji krvni tlak in v krvi manj trigliceridov. To zagotavlja boljše zdravje srca in krvožilnega sistema, je pokazala velika ameriška raziskava.

Po njenem zaključku se je izkazalo še, da je med lastniki psov manj primerov srčne kapi, prav tako ti, če jih vendarle doleti, po njej hitreje okrevajo in živijo dlje.

Koristni tudi za psihično zdravje

To je le ena korist življenja s štirinožnim prijateljem v kasnejši življenjski dobi. Družba kosmatinca je zlasti priporočljiva za tiste, ki bivajo sami. »Čeprav prinaša skrb za domačo žival tudi obveznosti, so starejši, ki imajo hišnega ljubljenčka, redkeje osamljeni, stopnja depresije je med njimi nižja in lažje navezujejo stike z drugimi, kar je v tej dobi življenja ključnega pomena, saj nimajo občutka, da so potisnjeni na rob družbe,« je povedal Jay P. Granat, psihoterapevt iz New Jerseyja.

Nekakšni osebni trenerji

Gerontologi se v zadnjih letih ukvarjajo zlasti s pozitivnimi učinki fizične aktivnosti na zdravje starejše populacije in opozarjajo, da je prav ta v starosti temelj vitalnosti in kakovostnega življenja.

Izsledki omenjene študije kažejo, da se lastniki psov, stari od 70 do 80 let, zmerno gibajo vsaj dve uri in pol na teden, kar je priporočljiva količina aktivnosti za starejšo populacijo, imajo običajno nižji indeks telesne mase, bolj zdravo srce, so fizično bolje pripravljeni in redkeje od tistih, ki nimajo psa, obiskujejo zdravnike.