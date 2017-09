Svet brez antibiotikov

V tem tednu je svetovna zdravstvena organizacija (SZO) opozorila, da svetu močno primanjkuje antibiotikov, s katerimi bi zdravili bolezni, brez njih pa tako milijonom ljudi grozi smrt. In še, da lahko hkrati prav odpornost bakterij proti nekaterim zdravilom ogrozi napredek sodobne medicine.

Frapantne številke

Vse več pacientov je namreč razvilo odpornost proti antibiotikom, prav to pa so razglasili za urgentni primer na področju globalnega zdravstva. Vsako leto zaradi okužb, ki so odporne proti zdravilom (sem spadajo denimo tuberkuloza, malarija, HIV), umre okoli 700.000 ljudi, bakterije, ki jim zdravila ne morejo do živega, vsako leto vzamejo življenja 25.000 Evropejcev. In še: v ameriških bolnišnicah se z rezistentnimi bakterijami okuži skoraj dva milijona ljudi na leto, 23.000 pa jih zaradi tovrstnih okužb umre. Če ne bo sprememb, bi lahko prav zaradi tega do leta 2050 umrlo deset milijonov ljudi. Samo proti zdravilom odporna tuberkuloza vsako leto vzame 250.000 ljudi.

