Superživila – modna muha

Le kdo si ne želi čudežnih jagod, ki bi nas napolnile z energijo, in koreninice, ki bi naše telo očistila vseh strupenih snovi, ki so se nakopičile ob uživanju nezdrave hrane? Vsakih nekaj mesecev lahko na trgu opazimo novo 'superživilo', za katero prodajalci trdijo, kako zelo je bogato z antioksidanti, vitamini, minerali, maščobnimi kislinami in drugimi hranljivimi snovmi. Pa so ta živila, ki prepotujejo pol sveta, preden pridejo na naše trgovske police, res tako izjemno, kot obljubljajo njihovi pridelovalci in prodajalci?



Trditve, ki pravijo, da 'superhrana' poveča našo vitalnost in energijo, pripomore k boljšemu počutju in zdravju, spodbuja delovanje imunskega sistema ter deluje podobno kot zdravila, so po mnenju mnogih zavajanje in nič drugega kot dobro premišljena marketinška poteza. Na to problematiko so opozorili tudi na srečanju strokovnega združenja nutricionistov in dietetikov Slovenije, na katerem je Petra Medved Djurašinović, svetovalka pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), poudarila, da uradna pravna definicija 'superživil' ne obstaja. Po njenih besedah gre le za marketinški termin, ki se lahko v EU uporablja zgolj kot del blagovne znamke. Ugotavljajo tudi, da so ta modna muha, ki so jim po raziskavah bolj naklonjene ženske kot moški.

»Upam si tudi trditi, kdo so glasniki teh trendov. To so znane osebe, ki jih promovirajo.« Medved Djurašinovićeva pravi, da je ta modna muha vse pogostejša, saj ljudje vedno več dajo na zdrav življenjski slog in mislijo, da bodo do zdravja prišli tudi na takšen način. V Sloveniji se je to začelo pred približno 10 leti in videti je, da povpraševanje po teh živilih ne pojenjuje. Oznaka 'super' jih naredi še posebno mamljive, a Medved Djurašinovićeva poudarja, da gre na neki način za zavajanje, saj se živilom pripisujejo lastnosti, ki jih ne morejo imeti. »Potrošniku, ki ne pozna zakonodaje in ozadja, vse zveni super. V hitrem življenjskem tempu smo namreč naravnani tako, da se zanašamo na instantne rešitve, ki pa to niso. V tem smislu gre gotovo za zavajanje, saj se potrošniku obljublja vse mogoče.« Pravi še, da označevanje živil s tem izrazom daje potrošniku napačno sporočilo in da je na slovenskem trgu veliko konvencionalnih živil, ki pa se ne prodajajo pod terminom 'super,' a imajo ugoden vpliv na organizem, poleg tega pa so še cenovno dostopnejša. Boljše je, da kupujemo živila, ki so lokalne in slovenske pridelave: »Živila, ki imajo kratko pot do končnega potrošnika, so bistveno bolj kakovostna, boljša pa je tudi njihova funkcionalna in hranilna vrednost.«