Suhe slive so dragoceno zdravilo

Običajno so suhe slive prva pomoč pri zaprtju, saj spodbudijo prebavo in pomagajo odpraviti težave z odvajanjem. A s tem, ko po njih posegamo le tedaj, ko ne moremo na blato, jim delamo veliko krivico. Njihova uporabnost se namreč še zdaleč ne konča pri tem, saj varujejo pred številnimi boleznimi.

Njihova moč

Tako sveže kot suhe slive, ki so pozimi večkrat na voljo, varujejo možgane pred vplivi prostih radikalov in pomagajo pri varovanju pred srčno-žilnimi boleznimi ter pred rakavimi obolenji. Vsebujejo namreč velik odstotek fitonutrientov fenolov, ki pred oksidacijo varujejo celice v telesu.

Ob tem ščitijo pred sladkorno boleznijo tipa dve in zaužite v zmernih količinah tudi pred debelostjo. V njih je veliko netopnih vlaknin, ki uravnavajo količino sladkorja v organizmu. Ob tem povečujejo občutljivost telesa za inzulin. Zaradi bogastva vlaknin dolgo ohranjajo sitost.

Suhe slive prav tako zmanjšujejo količino slabega holesterola v krvi in pozitivno vplivajo na zdravje kosti. Več študij je dokazalo, da manjšajo tveganje za osteoporozo in med sadjem veljajo za najboljše zaščitnike okostja. Zasluga za to gre flavonoidom in že omenjenim fenolom. Zlasti dobrodošle so za ženske v menopavzi, kar so dokazali strokovnjaki s floridske univerze, saj ohranjajo gostoto in čvrstost kosti ter tako zmanjšujejo tveganje za osteoporozo.

So tudi bogat izvor vitamina K in betakarotena. Oba med drugim varujeta celice pred prostimi radikali, nedavne študije pa so pokazale, da reden vnos betakarotena krepi občutke sreče. Vitamin K je v kombinaciji z njim zaslužen za zdravje kosti in za izboljšan pretok krvi.

Boljše od svežih

Zanimivo je, da suhe slive vsebujejo celo več zaščitnih snovi kot sveže. Vitamina K je v suhih skoraj desetkrat več kot v svežih, betakarotena skoraj petkrat več, antioksidanta luteina šestkrat več. Vitamina C suhe in sveže slive vsebujejo približno enako.

Suhe slive so zlasti priporočljive v nosečnosti, saj je zaprtje tedaj lahko povezano s hormonskimi spremembami, ki vplivajo na delovanje črevesja, prav ta naravna odvajala pa pred njim varujejo.

Vendarle z njimi ne gre pretiravati, saj so dokaj kalorično živilo in prevelike količine lahko povzročijo kopičenje kilogramov ter prebavne težave. Deset sadežev na dan bo za vse navedene pozitivne učinke povsem dovolj.