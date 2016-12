Suhe fige in slive za trdne kosti

Suhe slive in suhe fige so dober vir kalcija. Foto: Shutterstock

Ženske po 50. letu starosti bi na dan morale zaužiti približno 1200 miligramov kalcija. Pol skodelice suhih fig ga vsebuje 120 miligramov. A te so le eno od s tem elementom bogatih živil, s katerimi gre oplemenititi prehrano.

Suho sadje, zdrav posladek

Suhe fige in suhe slive, v katerih je prav tako veliko kalcija (v 100 gramih 43 miligramov), vsebujejo še magnezij in fosfor. Številne raziskave dokazujejo, da izjemno učinkovito zmanjšujejo verjetnost zlomov kosti, zlasti tistih, ki so posledica osteoporoze. V tej vlogi ne gre pozabiti na suhe marelice (v 100 gramih 55 miligramov) in dateljne (v 100 gramih 65 miligramov kalcija).

Zelenjava, stročnice in oreščki

Med nemlečnimi viri kalcija je tu zelena zelenjava, denimo ohrovt, brstični ohrovt, kitajsko zelje, blitva in špinača. Drugi rastlinski viri kalcija so še fižol, sezam, čičerka, pa tudi mandlji.

Dejstvo je, da je v organizmu 99 odstotkov kalcija v kosteh, in če ga telo ne dobi dovolj, ga črpa iz njih, kar privede do njihove krhkosti in lomljivosti. Kakovostna in pestra prehrana je edini način, ki lahko pri tem učinkovito pomaga.