Suha in razpokana

Neurejena stopala nas lahko spravijo v veliko zadrego, razlogov, zakaj je koža razpokana in neprijetna na pogled, pa je veliko. Poglejmo si najpogostejše.



Glivična okužba je velikokrat kriva za razpoke, najpogosteje se razvije med prsti. Nikoli se ne dotikamo obolelega predela, še manj pa trgamo koščke razpokane kože – težavo začnemo čim prej zdraviti, da se ne bi širila in povzročila še večje težave in nelagodje.



Znojenje je prav tako pogost razlog za razpokano kožo, kajti ta je redno izpostavljena vlagi. Prav tako so ljudje, ki se dejavno ukvarjajo s športom, dovzetnejši za različne okužbe, zato morajo negi nog posvetiti dodatno pozornost.



Neustrezna obutev je lahko vzrok za resne težave, če nas doletijo zgolj žulji in razpokana koža, smo jo še dobro odnesli. Obutev naj bo iz naravnih in do kože prijaznih materialov, enako velja za nogavice.



Vsi vemo, da nam lahko sonce povzroči opekline in še druge resne težave, toda mnogi pri zaščiti pozabijo na stopala. S kremo z zaščitnim faktorjem je treba nujno namazati tudi nart in prste ter predel pete, če pa poležavamo na plaži, tudi podplate, da bi preprečili poškodbe zaradi žarkov ter izsušitev kože.



Ali pijete dovolj vode? Dehidracija se namreč neusmiljeno pokaže na koži, tudi na stopalih. Ta se bodo začela luščiti, pogled na vaše noge v odprti obutvi ne bo niti najmanj prijeten. V vročih dneh naj bo količina vode še toliko večja.