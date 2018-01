Stres - Odpravimo ga s hrano

Kdor je nenehno pod stresom, in takih je dandanes veliko, ni le slabo razpoložen, temveč je dovzetnejši tudi za virusne in bakterijske okužbe pa tudi visok krvni pritisk in bolezni srca. Če se želimo ogniti stresu v novodobnem norem tempu, je nujno optimalno skrbeti za zdravje, v ospredju je predvsem ustrezna prehrana. Nekatera živila nam lahko pomagajo odpravljati različna tveganja, se pomiriti in dvigovati odpornost, ki nas v stresnih obdobjih prav rada pusti na cedilu. Kako si lahko pomagamo?

Vitamina C ne povezujemo le z dvigom odpornosti, ampak tudi zniževanjem ravni stresnih hormonov.



Denimo, uživajmo veliko kompleksnih ogljikovih hidratov. Ti spodbujajo izločanje serotonina, ključno pa je, da uživamo izdelke iz polnovredne moke, veliko zelenjave, neoluščenih žitaric in sadja. Kompleksni ogljikovi hidrati pomagajo uravnavati tudi sladkor v krvi in tako preprečujejo razvoj sladkorne bolezni tipa 2.



Vitamin C povezujemo z dvigom odpornosti in pa tudi zniževanjem ravni stresnih hormonov. Znižuje krvni pritisk in varuje srce ter ožilje, zato vsak dan poskrbimo za vnos dovolj sadja in zelenjave. Tudi koristi maščobnih kislin omega 3 so že dolgo znane, prijazne so do srca in ožilja, pomagajo pri hujšanju, odpravljajo stres, krepijo odpornost, varovale naj bi tudi pred rakavimi obolenji, zato uživamo veliko kakovostne plave ribe. Ne pozabimo na magnezij, ki je ključen v boju proti številnim težavam, kot so napetost, utrujenost, diabetes, bolečine in številne druge tegobe. Ne zanemarimo niti semen ter suhih datljev in sliv.

Vitamini skupine B so pomembni v boju proti stresu, njihovo pomanjkanje lahko občutno vpliva na razpoloženje in splošno počutje. Najdemo jih v hrani živalskega izvora – vsebujejo ga predvsem tunina, jetra in vse vrste mesa – zato ga je ob izogibanju takšnim živilom nujno dodajati.



Vitamin A je v zeleni in rumeni zelenjavi. Ima antioksidativne lastnosti in skrbi za celično prenovo ter varuje organizem pred škodljivimi vplivi. Ne pozabimo na kalcij, ki pripomore k zmanjšanju napetosti; dobimo ga predvsem z uživanjem jajc, mlečnih izdelkov in mandljev ter fižola, zelene listnate zelenjave, oreškov. Ne pozabimo, nekateri mlečni izdelki, kot sta jogurt in pinjenec, vsebujejo ključne bakterijske kulture, ki podpirajo naša prebavila in krepijo splošno odpornost. Če jemo nezdravo, nam skoraj zagotovo primanjkuje tudi kalija, zato si za malico privoščimo oreške!



Katerim živilom se velja izogibati? Proti stresu se bomo stežka bojevali, če bomo prepogosto uživali belo moko in sladkor, kofein, alkohol, večkrat nasičene in trans maščobe, predelano prehrano pa tudi preslane in pretirano začinjene jedi. In ne pozabite, z zdravo prehrano gre z roko v roki zadostno gibanje!