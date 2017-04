Stopnice namesto kave

Pozabite jutranjo kavo, raje 10 minut hodite gor in dol po stopnicah. Glede na izsledke nove raziskave boste z gibanjem dvignili nivo energije precej bolj kot s še eno skodelico kave. In obenem prihranili denar.

Znanstveniki niso opazili nobene razlike v počutju ljudi, ki so uživali kofein ali placebo, je povedal Patrick J. O'Connor, profesor na katedri za kineziologijo univerze v Georgii, soavtor študije. »Ob vadbi pa so bili energični, živahni. To je začasen občutek, čutili so ga takoj po vadbi, tolikšnega občutka nismo zaznali ob uživanju 50 miligramov kofeina.« V kavi z mlekom je okoli 77 mg kofeina, v dietni koli 42. To je zlasti pomembno za pisarniške delavce, ki večino delovnega časa presedijo: namesto da se v nadstropje odpravite z dvigalom, pojdite po stopnicah.