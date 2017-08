Štirje razlogi za uporabo losjona po sončenju

Nikoli ne bi smeli pozabiti na nego kože, zlasti pa bi ji morali primerno pozornost posvečati poleti, ko je bolj izpostavljena soncu in drugim vremenskim vplivom. Ne samo pred in med sončenjem, temveč tudi potem, ko sonce že zaide, jo je treba pogosteje negovati s primernimi kremami in losjoni. Poglejte štiri razloge, zakaj bi po poležavanju na plaži nanjo vedno morali nanesti še tistega po sončenju.

Hladi kožo

Losjon je treba na celotno telo nanesti neposredno po prhi, ko je koža še vlažna in se zato snovi iz njega hitreje in bolje vpijejo. Premišljeno izbran losjon kožo pomiri, ohladi, nahrani in ji vrne potrebno vlago. Najprimernejši za po sončenju so tisti z alojo vero. Sok te rastline vsebuje kar 240 snovi, ki koristijo koži.

Pomirja kožo

Morebitne opekline se hitreje zacelijo po nanosu losjona za nego po sončenju. Soncu izpostavljena koža lažje premaga posledice premočnega stika s sončnimi žarki.

Vrača elastičnost kože

Kolagen in elastin sta ključni beljakovini, ki skrbita za zdravje in elastičnost kože. Na izgubo teh vplivajo številni dejavniki (kajenje, neprimerna hrana) in tudi sončenje. Pravi losjon omogoča obnovo omenjenih beljakovin in s tem vrača zdravje ter elastičnost našega največjega organa.

Zavira staranje kože

Primeren losjon po sončenju suhi koži pomaga pri regeneraciji, losjoni z dodatkom vitamina E pa zavirajo prehitro staranje, ki je velikokrat posledica vpliva sončnih žarkov. Za še boljši učinek si negovalno sredstvo nanesite po mlačni kopeli, ki ste ji dodali nekaj zmletih ovsenih otrobov. Prav oves je namreč tako kot losjon zaveznik lepe, zdrave in predvsem mladostne polti.