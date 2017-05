Štirje odlični brezkofeinski pripomočki za bujenje

Jutra brez kave si skoraj ni mogoče predstavljati. Mnogi se prebujajo ob skodelici tega vročega napitka in si z njim pomagajo tudi čez dan. A učinek kave je kratkotrajen, poleg tega z njo ni dobro pretiravati. Če menite, da je spijete preveč, v nov dan zakorakajte z brezkofeinskimi budnicami.

Žvečilni gumi

Študije so pokazale, da žvečenje žvečilnega gumija spodbuja izločanje kortizola, ki zjutraj pozitivno vpliva na budnost in koncentracijo. Prav tako žvečenje žvečilnega gumija po zajtrku zagotavlja več energije in boljše razpoloženje.

Sprehod

Telesna dejavnost spodbuja srčni ritem, krvni pretok in presnovo, svež zrak in naravna svetloba pa sta pravi balzam za dobro razpoloženje. Že kratek, 15- do 20-minutni sprehod zbistri misli in prežene utrujenost, prav tako je dokazano, da redna hoja zmanjšuje željo po sladkem.

Petje

Tudi petje navdaja z energijo. Zjutraj med prho ali med pripravljanjem zajtrka prepevajte priljubljene melodije in hitro boste pripravljeni na nove preizkušnje. Če tisti, ki vam zjutraj delajo družbo, nad vašimi pevskimi sposobnostmi niso navdušeni, lahko glasbo samo poslušate. Tudi če zveni iz radia, prebuja tako učinkovito kot kava.

Masaža uhljev

Po zagotovilih stare kitajske medicine je masaža uhljev odličen način za dvig energije v telesu. S palcem in kazalcem se primite rob uhlja in nanj po vsej dolžni rahlo pritiskajte. Po nekaj minutah se boste počutili, kot bi spili veliko kave.