Štirje jasni znaki, da potrebujete razstrupljanje

Naše telo vsak dan prihaja v stik z različnimi toksini: iz hrane, vode ali zraka. Ne glede na to, kako zdravo se trudite živeti, se jim ni mogoče izogniti. Telo se z njimi bori samo, kadar pa je teh vendarle preveč, mu je dobro pomagati z razstrupljanjem. Kateri štirje znaki jasno pričajo, da bo treba storiti odločilni korak?

Hitre spremembe razpoloženja

V telesu nakopičene strupene snovi slabijo organizem, sproščajo negativno energijo, zato se okrepijo občutki strahu, nervoze, jeze in ljubosumja.

Nasvet: Primerne tehnike sproščanja so najučinkovitejše in najdostopnejše zdravilo proti stresu. Privoščite si vsak dan vsaj deset minut miru, čim več, tem bolje. Kadar je stres prevelik, ga ne poskušajte premagovati s kavo, cigaretami ali z alkoholom, temveč poskusite z zeliščnimi čaji in s svežim sadjem.

Napihnjenost

Hiter način življenja nas pogosto sili k temu, da posegamo po nezdravih zalogajih, nakopičeni sladkorji v kombinaciji s slabimi maščobami in preč soli pa v družbi s stresom upočasnijo presnovo, vodijo v slabo prebavo ter povzročajo napihnjenost.

Nasvet: V svojo prehrano umestite več živil, ki iz telesa odpravljajo strupene snovi, kot so jabolčni kis, sok limone, sveže sadje, cela žita ter pijte čaja iz koprive, regrata in breze.

Pomanjkanje koncentracije

Tihi znaki preobremenjenosti telesa s strupenimi snovmi so utrujenost, ki ji ni mogoče ubežati kljub primerni količini spanja, upad koncentracije in izguba volje do dela, ob čemer se pojavi slaba vest in zadeve se še poslabšajo.

Nasvet: Telo je kot računalnik, ki včasih potrebuje počitek ali ponovni zagon. Naučite se prepoznati simptome preobremenjenosti in mu privoščite odmor v vseh oblikah: s primerno hrano, počitkom v naravi, z druženjem ter s povečanim odmerkom vitaminov in mineralov.

Slaba kakovost kože

Ogrci, akne, mastna koža, popokane kapilare. Vse to nakazuje, da je telo preobremenjeno s strupenimi snovmi, ki se poskušajo izločati skozi kožo.

Nasvet: Enkrat tedensko si privoščite luščilo in masko za čiščenje kože. Pijte veliko vode ali nesladkanih zeliščnih čajev ter se vsako noč dobro naspite.