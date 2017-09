Štirje dokazi, da je bolje spati v hladni spalnici

Ljudje, ki spijo pri odprtem oknu in tudi pozimi v spalnici ne odpirajo radiatorja, so bolj zdravi ter imajo več energije, je pokazala ameriška študija. Najboljša temperatura zraka za spanje znaša od 16 do 19 stopinj Celzija. Hladnejše okolje pomaga telesu uravnavati notranjo temperaturo, ohranjati mladosten videz in vpliva na nadzorovanje teže.

»Temperatura v spalnici ima na človeško zdravje velik vpliv,« je ob zaključku povedal njen snovalec Christopher Winter, direktor medicinskega centra za nevrologijo in spanje iz Charlottesvilla in dodal: »Ko se telo umiri, temperatura v njem pade. Hladnejše okolje pomaga, da lažje zaspite in da bolje spite, saj telo lažje vzdržuje primerno temperaturo. Idealna za spanje znaša 18 stopinj Celzija, primerna pa je nekje od 16 do 19 stopinj Celzija.« Zakaj je bolje spati v hladni spalnici?

Lažje boste zaspali

Določene oblike nespečnosti so odraz težav telesa z uravnavanjem notranje temperature. Hladnejše okolje mu omogoča, da se umiri in ohladi, s tem pa lažje potone v sen, ki je v hladnem okolju tudi krepčilnejši in izdatnejši.

Ohranili boste mladosten videz

Kadar temperatura zraka v spalnici presega 21 stopinj Celzija, telo težje sprošča melatonin, to pa je en najpomembnejših hormonov za mladostenjši videz.

Lažje boste ohranjali primerno težo

Pravilen spalni ritem ima neposreden vpliv na telesno težo. V hladni spalnici se v telesu zniža količina hormona stresa kortizola, ki sicer ovira spanec. Prav tako tisti, ki se zbujajo z visoko količino tega hormona v organizmu, čez dan pogosteje posegajo po slaščicah in drugi tolažilni hrani, kar je opazno še cel dan.

Manjše je tveganje za presnovne bolezni

Nižja temperatura v spalnici zaviralno vpliva na presnovne bolezni. Pri ljudeh, ki spijo v hladu, je namreč v telesu več dobre, rjave in manj slabe, bele maščobe. Preveč slednje pa viša tveganje za debelost in za nekatere presnovne bolezni, med drugim sladkorno bolezen tipa dve.