Štiri živila, ki v trenutku odpravijo zadah po česnu

Radi ga imate in zlasti, ko se toplejši del leta preveša v mrzlega, si ga privoščite še pogosteje kot sicer, saj veste, da pomaga pri krepitvi odpornosti. A žal ima česen tudi svojo slabo stran. Povzroča namreč zadah, ki je za okolico vse prej kot prijeten. Da vam zaradi njega ne bo nerodno, ga premagajte z živili, ki ga v trenutku odpravijo.

Gobe

So okusna zamenjava za mesni obrok, pa tudi izvrsten nevtralizator zadaha, ki ga povzroča česen. Za to so zaslužni polifenoli, ki se z virom zadrege spopadejo v želodcu in nevšečnost tako premagujejo pri samih koreninah.

Mleko

Če boste med ali pred s česnom obogatenim obrokom popili mleko, boste v trenutku premagali slab zadah. Maščobne kisline nevtralizirajo vonje, ki prihajajo iz želodca, voda v mleku pa izpere ustno votlino.

Gorčica

Če jo imate radi, vas bo razveselilo, da ta začimba pomaga tudi v boju z zadahom, ki ga povzročata česen in čebula. Žlico gorčice vzemite v usta, jo čim dlje v njih zadržite ter pomešano s slino premikajte po ustni votlini. Ponavljajte, dokler vonj ne izgine, gorčico pa lahko na koncu izpljunete ali pojeste.

Zeleni čaj

Vsebuje polifenole in protivirusne snovi. Te telo varujejo pred virozami, enako učinkovito pa premagujejo tudi slab zadah. Polifenoli namreč nevtralizirajo neprijetne vonje iz ustne votline in želodca, tudi tiste zaradi česna.