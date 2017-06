Štiri živila, ki v nekaj minutah odpravijo zadah

Dosledno skrbite za ustno higieno in pazite na prehrano, pa vendar vas včasih muči zadah. Premagajte ga s pomočjo štirih živil, ki jih zagotovo imate doma, le tega, da vam lahko pomagajo, niste vedeli.

Cimet

Cimet je prvi na seznamu. Ta začimba vsebuje eterična olja, ki uničujejo bakterije v ustih in pomagajo do svežega diha. Nekaj žličk ga dodajte vodi in si z njo sperite usta. Lahko izpljunete ali popijete, saj je cimet znan po svojih zdravilnih učinkih.

Jabolka

Jabolka so sijajen sadež, poln vlaknin, vitaminov in mineralov, hkrati pa so učinkovita tudi pri premagovanju zadaha. A le če jih jeste z olupkom. Med žvečenjem jabolk se tvori veliko sline, zato izgine zadah in nekoliko tudi zobni kamen.

Kumare

Zaradi veliko vode učinkovito navlažijo usta in s tem odpravljajo zadah. Prav optimalna hidracija je pri premagovanju tega ključna, zato so dobrodošla vsa z vodo bogata živila, seveda pa tudi pitje vode.

Grenivka

Po zaslugi veliko vitamina C preprečuje razmnoževanje škodljivih bakterij v ustih, blagodejno vpliva na dlesni in tudi zaradi velikega deleža vode pomaga pri odpravljanju zadaha.