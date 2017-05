Štiri skupine živil, ki preprečujejo izpadanje las

Če opažate, da vam zadnje čase lasje izdatneje izpadajo, bi morda morali več pozornosti nameniti prehrani. Prav nezadosten vnos določenih vitaminov in mineralov je namreč eden od morebitnih vzrokov za povečano izpadanje las, menijo francoski strokovnjaki. Čeprav je vzrokov za alopecijo (izpadanje las in drugih telesnih dlak) več in mednje sodijo tudi stres, hormonske spremembe ter menjava letnih časov, je hrana vendarle ključni dejavnik za lepo pričesko.

Prehrana, ki je skopa z aminokislinami, vitaminom E, vitamini B-kompleksa ter oligoelementi, negativno vpliva na rast las in zdravje lasnih korenin. Uravnotežena prehrana na drugi strani lase nahrani od znotraj in spodbuja nastajanje keratina, vlaknastega proteina, ki se nahaja v laseh, koži in nohtih. V boju proti pretiranemu izpadanju las se je treba posloviti od hitre prehrane, slaščic in vsakodnevnega uživanja nezdravih maščob. Namesto tega pa posegati po naslednjih nutrientih.

Cinku in magneziju

Nahajata se v školjkah, mastnih ribah, škampih, kozicah, rjavem rižu, govedini, puranu, čičeriki, mandljih in indijskih oreščkih ter tudi v bučnih semenih, čokoladi in bananah. Cink igra ključno vlogo pri uravnavanju številnih telesnih funkcij, med katerimi sta nastajanje celic in hormonsko ravnovesje, kar vpliva na rast in zdravje las. Prav tako cink vpliva na zdravje lasnih korenin in žlez, ki jih obdajajo. Ob pomanjkanju tega minerala lasne korenine slabijo, lasje pa izdatneje izpadajo.

Magnezij sodi med najpomembnejše minerale, ki v telesu sodelujejo pri številnih bioloških procesih. Primerna količina magnezija v telesu prispeva k pospešeni rasti las in preprečuje njihovo izpadanje.

Beljakovinah

Ti so nujno potrebne za zdravje celotnega organizma in tudi za lase. Veliko jih je v stročnicah, mesu, jajcih, ribah, mleku in mlečnih izdelkih.

Železu

Tudi železo je zaveznik lepih in gostih las, saj jim dovaja kisik in spodbuja njihovo rast. Največ železa je v jetrih, sončničnih semenih, govedini, temni čokoladi ter temni listnati zelenjavi. Absorpcijo tega elementa v telesu pospešuje vitamin C, zato so z železom bogate jedi dobrodošle v kombinaciji z jagodami, limonami, s pomarančami ter z drugimi viri vitamina C.

Vitaminih B-kompleksa

Vitamini B-kompleksa (tiamin, niacin, folna kislina, vitamina B6 in B12, biotin in pantotenska kislina) pomagajo do sijočih, gostih in čvrstih las. Večino je telesu mogoče zagotoviti s prehrano, in sicer z rednim uživanjem polnovrednih žit, piščanca, mastnih rib, zlasti lososa in tunine, zelene listnate zelenjave, banan in jajc, gob, jeter, cvetače in leče.