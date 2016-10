Štiri navade, ki so krive za zgago

Neprijeten žgoč občutek v žrelu in v spodnjem delu požiralnika se imenuje zgaga. Ta tegoba muči mnoge in se pojavi, ko se vsebina iz želodca vrača v zgornji del prebavil. Včasih gre za simptome bolezni prebavnega sistema, večkrat pa je zgolj opozorilo, da morate spremeniti prehrano in način življenja ter se odreči navadam, ki spodbujajo zgago. Poglejte, katere so največkrat krive zanjo.

Jutranja kava na prazen želodec

Zgago največkrat povzroča hrana, ki sprošča mišico zapiralko, ta pa ne more preprečiti vračanja vsebine želodca v žrelo. Med živili, ki imajo takšen učinek, so tudi pijače z veliko kofeina, kot je denimo kava, zato je nikar ne pijte na prazen želodec.

Alkohol in cigarete

Tudi alkohol in tobak vplivata na mišico zapiralko, a v tem primeru je usodnejši njun vpliv na slino. Izzoveta namreč dehidracijo in zmanjšujeta nastajanje sline, ta zato težje nevtralizira želodčno kislino in tako spodbuja nastanek zgage.

Prekomerno žvečenje žvečilk s poprovo meto

Poprova meta deluje enako kot kofein, zato bi se, če vas pogosto muči zgaga, izdelkom, ki vsebujejo eterično olje poprove mete, morali izogibati. Čaj, bomboni in razne slaščice z njeno aromo torej ne bodo dobrodošli.

Nočni prigrizki

Če vas pogosto muči zgaga, vsaj dve uri pred spanjem ne jejte ničesar. Prav tako se izogibajte nočnim prigrizkom. Takoj ko se namreč uležete, se kislina iz želodca lažje vrača v požiralnik, muči vas zgaga, spanec pa je zato okrnjen.