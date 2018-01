Štiri največje napake pri negi kože pozimi

Zima do polti ni najbolj prijazna. To je namreč čas razpokanih ustnic, suhe kože in drugih tegob, za katere je mogoče okriviti neprijazno vreme ter vroč in suh zrak v notranjih prostorih. A vendar z nekaterimi napakami pri negi koži tej, zlasti pozimi, škodujete tudi sami. Tu so najpogostejše štiri.

Pretiravate z luščili

Dejstvo je, da z nobeno stvarjo ni pametno pretiravati. To velja tudi za nego kože. Luščilo dvakrat na teden ali celo večkrat je pozimi prepogosto, saj se z njim s polti preagresivno odstranjuje zaščitni sloj in je zato izdatno izpostavljena zunanjim dražljajem ter posledično dovzetna za vnetja. Luščilo enkrat na teden bo več kot dovolj, gibi prstov med tem naj bodo nežni, da koža pod vplivom kemičnih ali mehanskih sredstev za odstranjevanje odmrlih celic ne bi bila preveč poškodovana.

Pozabljate na vlaženje globljih plasti

Pozimi je vlaženje kože prav tako pomembno, kot poleti. Pravilna izbira kozmetike je tista, ki zagotavlja vlagi, da prodre globlje v kožo. Pred bogato vlažilno kremo zato redno nanašajte vlažilne serume, ki prodrejo globoko v kožo in tudi kremam omogočajo boljše delovanje.

Ne uporabljate zaščitnega faktorja

Četudi so sončna obdobja redka to ne pomeni, da sončni žarki ne poškodujejo polti. Zato je tudi pozimi potrebna zaščita z zaščitnim faktorjem. S primernimi sredstvi obraz, roke, in ustnice negujte vedno, ko se odpravljate na sveži zimski zrak.

Jeste veliko sladkorja

Sladkim dobrotam se je pozimi težko upreti, a vendar s pretiravanjem s sladkorjem koži ne prinašate nobene koristi. Molekule sladkorja se namreč vežejo na kolagen, s tem pa kratijo elastičnost polti. Poleg tega spodbujajo nastajanje prostih radikalov, zaradi katerih se koža težko ubrani pred zunanjimi vplivi ter neredko postane rdeča. Malo sladkih pregreh ne bo škodovalo, a pretiravati z njimi res ni najbolj primerno. Tudi z vidika lepe polti.