Štiri hitre rešitve pri izdatnem znojenju

Tu je že prava poletna vročina, z njo pa povečano znojenje. Madeži na majici so posledica potokov znoja, toda neprijeten vonj izpod pazduh (posledica delovanja bakterij, ki ga na koži razkrajajo) je mogoče premagati.

Odstranite dlačice

Poleti si redno odstranjujte dlačice pod pazduhami. Tako boste znatno preprečili neprijeten vonj, saj se bakterije, ki ga povzročajo, najbolj zadržujejo prav na dlačicah.

Uporabljajte dezodorant

Takoj po prhanju si pod pazduhe nanesite dezodorant. Uporabljajte tiste brez aluminija, ki ne zapirajo por in ne ovirajo delovanja znojnic, temveč samo nevtralizirajo vonj potu.

Pomagajte si z robčki

Ko začutite, da je vaša pazduha mokra in nimate možnosti, da bi se oprhali, znoj popivnajte z običajnim ali vlažnim robčkom. Na suho pazduho nato nanesite dezodorant. Če ste doma, se tako lahko osvežite z mešanico jabolčnega kisa in vode.

Ščitniki perila

Če se izdatno znojite in ne želite, da bi bili na oblačilih vidni madeži znoja, uporabite dnevne ščitnike perila. Prilepite jih na tkanino in jih namestite tako, da se bodo dobro prilegali koži pazduh. Sproti bodo vpijali znoj in preprečili neprijeten vonj, pod obleko pa jih ne bo opaziti. Za vsak primer pa imate lahko vedno s seboj v torbici rezervno majico.