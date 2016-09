Štiri domača zdravila, ki odpravijo afte

Bele nadležne ranice, ki se pojavijo v ustih, ter ob stiku z jezikom in hrano neprijetno pečejo, se imenujejo afte. Med poglavitnimi vzroki za sicer nenevarno nadlogo so dedno nagnjenje, stres, hormonske spremembe, pomanjkanje nekaterih snovi (železo, cink, folna kislina), padec odpornosti, alergije in stranski učinki nekaterih zdravil. Če ste jim podvrženi, se jih tedaj, ko se pojavijo, nedvomno želite čim prej znebiti. Štiri domača zdravila vam bodo pri tem v pomoč.

Jedilna soda

Iz žličke jedilne sode in vode izdelajte pasto, mešanico pa s palčko, s kakršno si sicer čistite ušesa, nanesite neposredno na afto. Počakajte 10 do 15 sekund, da se posuši. Soda bo zmanjšala pekoč občutek ter zaprla in razkužila rano. Postopek ponovite večkrat na dan, najboljše zjutraj in po jedi.

Propolis

Čebelji propolis je naravni antibiotik, ki učinkovito zdravi boleče grlo, pa tudi odpravlja afte. Malce ga nanesite na vatirano palčko in jo pritisnite na afto. Počakajte nekaj sekund, nato jo umaknite. Propolis je lepljiv in bo na ranici tvoril zaščito, hkrati jo bo razkužil ter pospešil njeno celjenje. Ponavljajte, dokler afta ne izgine.

Vodica za grgranje

Žličko jedilne sode in prav toliko soli dodajte polovici decilitra mlačne vode ter mešajte, da se vse sestavine stopijo. Pol minute grgrajte toplo mešanico in jo nato izpljunite. Ponovite nekajkrat na dan.

Čaji

Zeleni in črni čaj sta bogata s taninom, ki je naravni antiseptik, kamilica in žajbelj pa pomirjata bolečino in pospešujeta celjenje. Čaj skuhajte in pustite, da se malo ohladi. Ne dodajajte mu ničesar, z njim pa si večkrat na dan sperite usta in ga nato izpljunite. Postopek ponavljajte, dokler afte ne izginejo.