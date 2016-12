Starševstvo bolj kot matere osrečuje očete

Nedavno izvedena raziskava univerze Cornell je pokazala, da starševstvo matere in očete najbolj osrečuje v ZDA. Občutek sreče ob prihodu novega družinskega člana je v drugih razvitih deželah nekoliko manjše. Prav tako se je izkazalo, da so očetje srečnejši od mater.

Velik vzorec

Strokovnjaki so spremljali statistične podatke iz let 2010, 2012, in 2013 ter tako skupno zaobjeli 12.000 staršev ter več kot 36.000 njihovi različnih dejavnosti. Prav tako so jih trikrat na dan ob naključno izbranih časih povprašali o njihovih občutkih sreče. V tem času so starši ocenjevali, kako srečni ali žalostni so, kako močno so pod stresom in kako smiselne se jim zdijo njihove dejavnosti. Nato so raziskovalci primerjali, kako so se mame in očetje počutili tedaj, ko so čas preživljali otroki in brez njih. Oboji so se v družbi naraščaja počutili bolje kot tedaj, ko so bili sami.

Mame pod stresom in utrujene

Res pa je, da so bile mame v družbi otrok v primerjavi z očeti manj srečne, pod večjim stresom in bolj utrujene. Strokovnjaki menijo, da gre razloge za to iskati v vrsti dejavnosti, ki se jim skupaj z otroki predajajo mame in na drugi strani očetje, pomembno vlogo pa pri tem igrata tudi kakovost spanja in načini sproščanja.

Očetje bolj angažirani

Morda bi na ta dognanja lahko gledali tudi kot na potrditev stereotipa, da so moški srečnejši, ker imajo manj obveznosti, povezanih z otroki, in se z njimi v prvi vrsti zabavajo, kar nekoliko drži. A vendar današnji očetje z njimi preživijo skoraj štirikrat več časa, kot so prejšnje generacije.

»Ne samo pari, celotna družba bi morala razmišljati o tem, kaj se pričakuje od očetov in kaj od mater. Tako bi se nedvomno zmanjšal pritisk na matere, ki se trudijo slediti pravilom zunaj in znotraj družine ter si zato na ramena nalagajo preveliko breme, kar povzroči veliko stresa in jih onesrečuje,« je povedala soavtorica študije Kelly Musick.