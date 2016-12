Starejše mame živijo dlje

Nedavna študija raziskovalnega inštituta Women’s Health Initiative je dokazala, da odlaganje rojstva prvega otroka zagotavlja daljše življenje mame.

Vanjo je bilo vključenih skoraj 28.000 žensk in izkazalo se je, da je pri tistih, ki so prvega otroka povile pri 25 letih ali kasneje, za 11 odstotkov več možnosti, da bodo dočakale 90 let. Prav tako je bila verjetnost za daljše življenje večja pri ženskah, ki so imele od dva do štiri otroke v primerjavi z onimi, ki so rodile le enkrat.

Čeprav se Aladdin Shadyab z medicinske šole v San Diegu in člani njihove ekipe še niso posvetili vzrokom za take rezultate, ima pri tem nedvomno veliko vlogo boljši dostop do zdravniških storitev in ozaveščenost.

Sicer drži, da bi 25-letnice težko označili kot starejše mame, študija pa vendarle dokazuje, da je z osnovanjem družine primerno počakati vsaj toliko, da sta zagotovljena določen materialni status in zrelost, kar v končni fazi pomeni tudi kakovostnejše in daljše življenje.