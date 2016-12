Standardi so lahko uničujoči

Ljudje smo spolna bitja in spolnost preprosto potrebujemo. Z njo razbremenimo vse napetosti v telesu, orgazem je pomemben sestavni del našega življenja. Koliko seksa pa dejansko potrebujemo, je odvisno od posameznika, pojasnjuje dr. Veronika Podgoršek, zakonska in družinska terapevtka.



Kaj torej pomeni spolnost za posameznika, za njegov partnerski odnos? »Spolnost je del odnosa. V zdravem partnerskem odnosu je dodaten izraz ljubezni, naklonjenosti in pripadnosti. Koliko spolnosti nekdo potrebuje, pa je odvisno od posameznika do posameznika. Še vedno pa nekako velja: dobra spolnost predstavlja 10 odstotkov odnosa, slaba, nezadovoljujoča pa se kaj hitro prelevi v 90 odstotkov odnosa,« pojasnjuje strokovnjakinja, ki še ugotavlja, da o spolnosti zadnja leta govorimo veliko bolj odprto, mnogo bolj se tudi navdušujemo za eksperimentiranje, za novosti. Slovenci smo pri tem primerljivi z drugimi narodi, kajti: »Vsi smo ljudje. Res pa je, da se prek različnih medijev tudi v spolnost vnašajo zelo nerealna pričakovanja in nerealni standardi. Ti so lahko tudi zelo destruktivni!« O spolnosti v zdravem partnerskem odnosu kroži veliko neustreznih predstav, ki lahko marsikoga pahnejo v stisko, in prepričanje, da z življenjskim sopotnikom ljubezni in zveze ne negujeta tako, kot bi morala: »Predstave so takšne, da moraš biti za spolni odnos vedno zagret, da moraš biti nanj vedno pripravljen. Da moraš ob vsakem ljubljenju doseči vrhunec, da je spolni odnos le penetracija …«



Žrtve negativnega vpliva medijev in kinematografov pa so dandanes predvsem mladostniki, ki v svet spolnosti pogosto vstopajo nezreli in nepripravljeni, še opozarja dr. Podgorškova: »Težava je v dostopnosti vseh mogočih necenzuriranih sporočil, slik, filmov, ki prikazujejo spolnost zelo drugačno, daleč od pristnega odnosa med dvema predanima in čustveno povezanima osebama. Več poudarka bi moralo biti na samih odnosih, in ne zgolj na zaščiti pred nosečnostjo ali spolno prenosljivimi boleznimi.«