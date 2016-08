Sta pripravljena na skupno streho?

Skupno življenje je logični naslednji korak, zato ne preseneča, da sta popolnoma neučakana. Toda pozor, ustvarjanje doma pomeni prelomnico v resnem razmerju, zato se nanjo raje pripravite, če nočete, da bi šlo vse po zlu!



Strokovnjaki imajo nekaj nasvetov pred odločitvijo za skupno streho. Pa poglejmo. Zakaj si želita skupnega življenja? Poleg finančnega udobja in preprostega dejstva, da sta par že celo večnost, morate v odgovoru omeniti še najmanj en razlog. Če ga ne najdete, bi bilo selitev morda smiselno za nekaj časa preložiti. Finance so – ne glede na globoka čustva in divjo strast med vama – pogosto vzrok za prepir, zato se pripravite in razmislite: ali ste privarčevali dovolj za prenovo hiše, najemnino za prihodnje mesece, kredit za avtomobil in podobno? Če niste, se vama lahko prerekanje, ki bi se mu lahko z nekaj premišljenosti celo izognili, obeta že zelo kmalu. Finančnim razmeram, pa čeprav so pogovori o njih mukotrpni, je nujno posvetiti nekaj ur resnega pogovora še pred selitvijo in odpraviti dvome o poravnavanju stroškov.



Preden zakorakata v novi dom, se vprašajta, ali selitev pomeni tudi poroko in načrtovanje družine: za mnoge je to samoumevno, nekaterim pa ustreza zgolj življenje v dvoje, zato je pomembno, da partnerja pred velikim korakom uskladita svoje želje in pričakovanja. Kakšne so vaše gospodinjske navade, kakšne partnerjeve? Če ne veste ali pa se že zdaj kdaj prepirata zaradi neprijetnih opravil, je selitev pod isto streho morda preuranjena. Ste se dogovorili glede opreme in drugih dodatkov? Ste se znebili svoje stare šare, ki bi po nepotrebnem obremenjevala vajin novi dom? Če še niste, se podvizajte, nikar ne izzivajte prepira s strganim pokrivalom ali obrabljeno posodo!



Pomemben podatek: sta vajena preživljati noči drug z drugim? Kolikokrat sta skupaj preživela daljši ali pa krajši oddih? Ste sprejeli partnerjeve navade v kopalnici in se tudi sami ne sramujete intimnih opravil na stranišču? Če sta si že velikokrat delila prenočišče in skupaj preživela več ur v avtomobilu ali drugem prevoznem sredstvu, lahko sklepamo, da sta pripravljena na nova skupna doživetja – če pa nista, bi si bilo morda smiselno privoščiti vsaj podaljšan konec tedna.