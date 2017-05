Srednja leta, večji trebuh

Veliko ljudi v srednjih letih začne opažati, da so jim hlače v pasu postale preozke, nekateri začnejo bolj paziti pri prehrani in več telovaditi, a kmalu spoznajo, da je naloga težja, kot je bila pred leti, drugi pa se preprosto sprijaznijo z večjim trebuščkom, češ, nimaš kaj, in ga pripisujejo letom. Kot, denimo, gubice.



Res je, posameznik v srednjih letih težje izgubi kakšen odvečen kilogram, naj bo moški ali ženska, strokovnjak za hujšanje dr. Neerav Padliya pa miri, da položaj ni tako brezizhoden, le vedeti je treba, kaj se s telesom dogaja, in se temu prilagoditi.



V tridesetih letih življenja se začne nivo hormonov nižati, zato se metabolizem upočasni, porabimo manj energije, posledica pa je kopičenje kilogramov. Izračunali so, da to pomeni 450–900 gramov na leto, in to približno od 35. do 55. leta.



Pri moških je visok nivo testosterona tisti, ki v njihovih mladih letih poskrbi za vitko in mišičasto telo; ta moški hormon namreč veže nase mastno tkivo in ga izloča, da se ne nabira okoli trebuha. Prav tako pomaga pri gradnji mišic, pospešuje metabolizem in niža tveganje za pojav diabetesa, saj vzdržuje občutljivost za inzulin. No, nekje po 30. letu se začne nivo testosterona zniževati, in sicer za okoli odstotek na leto, pravi dr. Padliya, kar pomeni, da začne telo shranjevati maščobo, še posebno okoli trebuha, in to ni samo estetska težava, temveč predvsem zdravstvena, saj obstaja večja možnost za bolezni srca in sladkorno.



Ženske imajo v rodni dobi občutljivo ravnovesje progesterona in estrogena; pri mlajših sta nivoja obeh enaka, po 35. letu pa se začneta oba nižati, in to traja do menopavze. Ker več estrogena pomeni nastanek mastnega tkiva in ker se nivo progesterona niža hitreje, je jasno, kaj se nam začne nabirati okoli trebuha.



Za pripadnike obeh spolov velja, da upad hormonov vodi v zmanjšanje mišične mase, in ker so mišice eden glavnih porabnikov glukoze v telesu, težje porabljamo odvečne kalorije in se te kopičijo okoli pasu.



Kaj lahko storimo? Jesti je treba več proteinov in manj ogljikovih hidratov: prve dobimo z oreški, semeni, veliko jih je v ribah, mlečnih izdelkih in nemastnem mesu, izogibajte se izdelkom iz bele moke, kruhu, testeninam, posegajte po polnozrnatih živilih. Poskrbite, da bodo mišice aktivne: več ko imate mišic, več kalorij boste porabljali tudi tedaj, ko ne boste telovadili, zato jim dajte delo, uporabljate uteži. Priporočajo, da jih v urnik gibanja vključite od dva- do trikrat na teden, pa naj ste moški ali ženska, super pa je, če imate voljo in čas še za jogo ali podobno vadbo, pri kateri delate vaje z lastno težo.



Kolikor je le mogoče, se izogibajte stresu, saj je tudi visok nivo kortizola kriv nalaganja maščobe okoli trebuha; naučite se katere od tehnik sprostitve, meditirajte, poglejte dober film, dobite se s prijatelji in se nasmejte dobrim šalam.



Preveč sedenja niža aktivnost encima lipoproteina lipaze, ki razgrajuje maščobe iz hrane, to pa preprosto pomeni, da ko stojimo, porabimo dvakrat več energije kot med sedenjem. Kadar le lahko, torej vstanite, ko govorite po telefonu, na mestnem avtobusu, denimo.



Če premalo spite, imate večji apetit; telo je utrujeno in hrepeni po energiji, vi pa se tedaj po navadi vdate in zavijete pred hladilnik. In seveda pojeste preveč. Zato je zdaj skrajni čas, da osvojite zdrave spalne navade, v posteljo pojdite vsak večer ob enaki uri, prej se umirite s toplo kopeljo, različne elektronske naprave pa pustite pred vrati.