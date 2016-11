Srečni brez zaslonov

Starši naj otrokom do petega leta omejijo gledanje televizije in igranje videoigric na največ uro na dan, mlajši od 18 mesecev pa naj pred zasloni sploh ne sedijo.

Starši, ki bi radi imeli srečne in socialno dobro prilagojene otroke, naj jim omejijo uporabo pametnih telefonov in tablic oziroma izpostavljenost tem napravam, kaže nova raziskava, ki jo je opravilo ameriško združenje pediatrov.



Otroci, mlajši od 18 mesecev, pred zasloni (TV, računalnik, telefon) sploh ne bi smeli sedeti, poudarjajo, otroci, stari od dveh do pet let, pa ne več kot eno uro. Priporočilo so zmanjšali za eno uro, doslej je namreč veljalo, da predšolski otroci ne bi smeli gledati risank ali igrati igric več kot dve uri na dan. No, pediatri so dodali še kakovost: če otroci čas še preživljajo pred televizijo ali računalniškim zaslonom, naj bo vsebina kakovostna, skupaj z otrokom pa naj jo spremljajo starši. »Glejte z otrokom, mu pomagajte razumeti, kaj gleda, in ga obenem naučite razumevanja sveta, ki ga obdaja,« svetujejo ameriški pediatri.



Za starejše od petih let pediatri niso postavili časovnih omejitev, a starše pozivajo, naj otroke vendarle bolj spodbujajo k družabnim in bolj zdravim aktivnostim. Vsekakor pa priporočajo, naj se elektronskim napravam ognejo tik pred spanjem.

A je vrzel med priporočili in dejanskim stanjem velikanska. Otroci od drugega do 11. leta pred zasloni preživijo več kot štirikrat več časa, kot je priporočeno – 4,5 ure na dan! Ne le spremljanje TV-programov, tudi pretirana uporaba pametnih telefonov in tabličnih računalnikov ima lahko negativen vpliv na otrokov družabni razvoj in sposobnost interakcije, zlasti če so pri tem sami.

Dr. Dimitri Christakis, vodja centra za zdravje, vedenje in razvoj otrok Pediatrične klinike v Seattlu, je ugotovil, da vsaka ura programa, ki ga gleda otrok v prvih treh letih življenja, za deset odstotkov okrepi možnost razvoja motnje pozornosti do sedmega leta. Strokovnjaki poudarjajo, naj bodo otroci raje izpostavljeni izobraževalnim vsebinam kot videoigricam, ki le povzročajo težave s spanjem, slabši spomin in slabše rezultate na testih. A niso vse igrice slabe: tiste, ki zahtevajo reševanje problemov, naj bi dobro vplivale na mlade možgane.



Kdor ima otroka, ki rad sedi pred televizijo ali računalnikom, ve, kako težko je otroke odvaditi tega početja. Strokovnjaki imajo nasvet: bodite zgled. Če bi radi starši otrokom omejili čas, ki ga preživijo pred najrazličnejšimi zasloni, naj tudi sami ves čas ne buljijo vanje. U. S. Starši naj bodo zgled: z otrokom naj se raje igrajo, kot da zrejo vsak v svoj zaslon. (Foto: Shutterstock) Vitalno