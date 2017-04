Sprehod za srečo

Pogosto smo na preži za materialnimi stvarmi, ki naj bi nas osrečile. Toda v resnici nam nasmeh na ustnice izvabi sprehod po deželi, pa še blagodejen je za naše zdravje. Znanstveniki z vsega sveta že dolgo poročajo o močni povezavi med časom, ki ga preživimo zunaj, in boljšim razpoloženjem. Raziskava, ki so jo opravili na državni univerzi v Oregonu, v kateri je sodelovalo skoraj 4500 ljudi, je to potrdila: narava izboljšuje naše blagostanje in ugodje. Ta odkritja sovpadajo z izsledki študije, objavljene prejšnji mesec, v kateri so ugotovili, da življenje ob travnikih niža tveganje debelosti in depresivnosti. No, neka druga raziskava je razkrila, da lahko ublažimo stres že z gledanjem dokumentarcev o naravi. Torej: pojdite v park, gozd, sprehodite se in nadihajte se zraka. Če vmes še malo potelovadite, ste zadeli žebljico na glavico.