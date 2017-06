Spoznajte konopljino olje

Konopljino olje je pravi zeleni dragulj, saj predstavlja popoln izvor esencialnih maščobnih kislin. Vsebuje idealno razmerje med omega tri in omega šest maščobnimi kislinami, varuje zdravje srca, spodbuja čiščenje telesa ter pripomore k regeneraciji celic. A ne samo zdravju, prijazno je tudi lepoti kože in las.

Zaščitnik srca

Konopljino olje je edino rastlinsko olje, ki vsebuje za zdravje idealno razmerje omega tri in omega šest maščobnih kislin. Gre za kisline, ki jih človeško telo ne more proizvajati samo, zato jih je vanj treba vnašati s hrano. Ključne so za zdravje srca, ožilja in možganov ter vseh drugih telesnih organov, varujejo pred artritisom, depresijo in zmanjšujejo količino slabega holesterola v krvi.

Prav tako olje iz semen konoplje pomaga pri uravnavanju telesne teže, ima močan antioksidacijski učinek, pomaga izločati odvečno tekočino iz telesa, uravnava presnovo maščob, čisti in krepi arterije ter omogoča pravilno delovanje jeter in ščitnice.

Kot rečeno, bogato je z antioksidanti, kot so vitamin E, karoten, fitosteroli in fosfolipidi, ki preprečujejo razvoj malignih celic. Vsebuje številne minerale, med njimi kalcij, magnezij, žveplo, kalij, fosfor, železo in cink. V njem prisotna gamalinolenska kislina (GLA) in globulin edestin skrbita za močan imunski sistem.

Naravna kozmetika

Ne samo v prehrani, konopljino olje je dobrodošlo tudi kot kozmetično sredstvo in je odlično za nego kože ter las. Zaradi svoje sestave je eden najboljših pripomočkov v kozmetiki, ki preprečuje staranje.

Na kožo pozitivno vpliva z uživanjem, primerno pa je tudi za zunanjo uporabo. Blaži vnetja, pomirja srbečo in razdraženo kožo ter je dobrodošlo pri atopijskem dermatitisu. Ker ne zamaši por in se hitro vpija, na koži ne tvori mastnega filtra, zato je odlično za dnevno in nočno nego obraza in telesa. Polti vrača vlago, jo obnavlja in poživlja, kar je zlasti dobrodošlo za nego suhe, utrujene ter dehidrirane kože.

Zaradi protivnetnih in antioksidativnih snovi je primerna podlaga luščilom, kajti učinkovito odstranjuje odmrle celice in umazanijo s kože ter jo hkrati varuje pred vnetji. Primerno je za nego po sončenju, saj spodbuja obnovo zaradi sončnih žarkov poškodovanih kožnih celic.

Rešitev za lomljive lase

Vsebuje snovi, ki so ključne za zdravje in rast las, zato je nepogrešljivo pri negi suhih in poškodovanih. Zaradi vitamina A so lasje po negi z njim mehki in sijoči, vitamin E spodbuja njihovo rast, kombinacija esencialnih maščob in omenjenih vitaminov pa lasem in lasišču zagotavlja vse potrebno za zdravje ter lepoto.

Z njim lahko negujete samo konice ali ga enkrat na teden uporabite kot masko za lase. Preprečuje izgubo vlažnosti lasišča, krepi lasne korenine, povečuje volumen las in omogoča, da ti postanejo močnejši ter odpornejši ob zunanjih vplivih.

Ne smete ga segrevati

Pomembno je, da hladno stiskano konopljino olje hranite v hladnem in temnem prostoru, najbolje kar v hladilniku. Temperatura ne sme presegati desetih stopinj Celzija. Konopljinega olja ne smete segrevati, zato ni primerno za pečenje in cvrenje, lahko pa z njim obogatite solate, namaze in druge hladne jedi.