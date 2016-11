Šport in tangice? Napaka

Govorimo seveda o športni opremi. Izberimo pravilno! Športna moda je vedno bolj rastoče področje modne industrije. Na tržišču je na voljo nešteto izdelkov, materialov, krojev in kombinacij. Kljub trendom pa še vedno velja upoštevati nekaj zlatih pravil, s katerimi bo izbrana športna oprema dobro in dolgo uporabna, nadeli pa si jo boste radi vsakič znova, in ne le takrat, ko v ogledalu pozirate za najboljši »povadbeni« selfi.



Proč od bombaža



Že res, da naša koža ljubi naravno, vendar je pri vadbi pomembna predvsem dolgotrajna funkcionalnost. Bombaž sicer diha, a zadržuje vlago, zato boste po potenju mokri, vse dokler se ne preoblečete. S tem še posebno v hladnejših mesecih tvegate prehlad. Boljša izbira bodo novejši sintetični materiali, ki so tehnološko že tako izpopolnjeni, da se hitro sušijo in vodne kapljice držijo stran od telesa.



Trdno na tleh



Stran s pošvedranimi športnimi copati! Pomislite na intenzivnost vadbe in hitro vam bo jasno, da vaši sklepi potrebujejo dobro oporo. Ta se začne pri obuvalu. Napačni čevlji lahko hitro vodijo v bolečine v križu, da o žuljih, zvinih in zlomih ne govorimo. Poskrbite za dobro obutev, ta bo res vredna vsakega centa. Posvetujete se s trenerji ali športnimi prodajalci o aktivnosti, ki jo boste izvajali, in priporočili vam bodo pravilne modele. Za ples, tek ali planinarjenje namreč ni primerno isto obuvalo. Bodite še pozorni na velikost obutve in anatomsko oblikovan podplat, na pomerjanje pa s seboj obvezno prinesite izbrane športne nogavice.



Pravo perilo



Imate že udobna športna oblačila, nato pa podnje oblečete tesno čipkasto spodnje perilo? Napaka. Morda se tangice res slišijo seksi v moški domišljiji, a med gibanjem vam bodo samo v napoto. Še več, vodijo lahko celo do neprijetnih zdravstvenih zapletov. Med športno aktivnostjo se namreč močneje potimo, zato se laže zgodi, da rektalne bakterije po tesno prilegajoči se vrvici potujejo do nožnice. Ne pozabite tudi na učinkovito podporo prsi. Dobro prilegajoč se športni modrček je nujna oprema vsake ženske.



Preširoko ali pretesno



Ljubitelji zagovarjajo vsak svoje. Dejstvo pa je, da nobena skrajnost ni dobra. Prevelika in ohlapna oblačila, ki imajo po možnosti še nešteto visečih vrvic in okraskov, vas bodo med gibanjem le ovirala, medtem pa pretesne majice in hlače grozijo, da se bodo med naporom razpočile po šivih. Odločite se za udobje. Pozabavajte se tudi pri izbiri.