Spalnica naj ne bo pretopla

Temperatura v naši spalnici občutno vpliva na naše zdravje, ugotavljajo na ameriškem nevrološkem inštitutu v Charlottesvillu: če so nižje, bomo hitreje in lažje zaspali, spanec pa bo kakovostnejši.



Idealna temperatura v spalnici je 18 stopinj Celzija, ta namreč telesu pomaga, da se umiri in ohladi, tako se tudi lažje potopi v spanec, ki je globlji in bolj kakovosten. Dober spanec je seveda temeljna podlaga za dobro počutje in zdravje, poudarjajo strokovnjaki, zanemarljiv pa ni niti učinek na videz.

Če je temperatura v sobi višja od 21 stopinj, bo telo namreč mnogo manj učinkovito sproščalo melatonin, enega od najvplivnejših hormonov, ki varujejo pred staranjem. Ko zaspimo v popolni temi in pri nižji telesni temperaturi, bo telo sprostilo večje količine melatonina in tako spodbudilo rahlo ohlajanje organizma.

Zanesljivo je privlačen tudi podatek, da ob nižji temperaturi v spalnici tudi lažje odpravimo odvečne kilograme. Zdrav ritem spanja namreč neposredno vpliva na izgubo teže, saj se zaradi hladnejšega prostora zmanjšuje količina stresnega hormona, kortizola. Ko se zjutraj prebudimo, polni kortizola, se v nas nemudoma pojavi močna želja po nezdravih prigrizkih, ta pa nas lahko spremlja ves dan.

In še, nižja temperatura v spalnici preventivno deluje na pojav presnovnih bolezni, kot je sladkorna. Kdor spi v hladnejšem prostoru, povečuje količino rjavega maščobnega tkiva v telesu, ki pomaga ohranjati raven sladkorja v krvi na zdravi ravni in preprečuje organizmu, da shranjuje kalorije. Bela maščobna tkiva se rada kopičijo pri neprespanih in tako se povečuje možnost za debelost in diabetes.