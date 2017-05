Spalnica lahko bistveno vpliva na vaš počitek

V današnjem času se vse več ljudi spopada z nespečnostjo. Vzrokov za to je lahko več: od zdravstvenih težav do stresnega življenja in nepravilne prehrane, na spanje pa lahko bistveno vpliva tudi okrasitev spalnice.

1. Vaša spalnica je preveč razmetana

Če imate navado, da svoja oblačila in druge predmete mečete kar na stolice ali druge površine v spalnici, še enkrat dobro premislite. Znanstveniki namreč pravijo, da fizični nered povroča tudi psihološki nemir, ki negativno vpliva na spanec.

2. Barva sten je preveč kričeča

Znano je, da je v spalnih prostorih najbolje izbrati nežnejše, bolj naravne odtenke. Barve kot so rdeča, živo rožnata ali oranžna spodbujajo aktivnost možganov in vas bodo zato pred spanjem prej razburile.

3. Elektronske naprave osvetljujejo prostor z modro svetlobo

Res je, da Bi se večina ljudi danes morala malce zamisliti nad časom, ki ga nasploh preživi pred ekranom telefona ali računalnika. Vendar vam elektronske naprave pred spanjem lahko škodujejo celo več, kot tekom dneva. Modra svetloba namreč lahko povzroči nespečnost, občutek nenaspanosti, utrujenost in celo kronične bolezni, zato računalnike in telefone pospravite čimdlje od svoj postelje.

4. Imate staro žimnico

Se še spominjate pravljice o princeski na zrnu graha? Podobno se lahko dogaja tudi vam: neudobno ležišče vam lahko krati spanec, poleg tega pa lahko povzroča tudi bolečine v hrbtu in drugih delih telesa.

5. Vaše zavese niso dovolj učinkovite

Ne glede na estetski učinek je za dober spanec bistveno, da za svoje zavese izberete pravi material. Če vas zjutraj prebuja sonce, ponoči pa moti svetloba ulične svetilke in mimoidočih avtov, bi morali resno razmisliti o nakupu debelejših zaves ali celo rolet.

6. Rjuhe so neudobne ali slabe kvalitete

Nekatere tkanine so vaši koži bolj prijazne od drugih: čeprav se tega dobro zavedamo pri izbiri oblačil, pa iz estetskih ali cenovnih razlogov to včasih pozabimo pri nakupu rjuh. Paziti, je treba, da je blago, v katero je ponoči ovito vaše telo, prijetno na dotik in da se v njem počutite udobno.

7. V spalnici se nabira mnogo alergenov

Tisti, ki so na karkoli alergični dobro vedo, da je zelo težko zaspati, če imamo zamašen nos ali neprestano kihamo. Zato je pomembno, da je v spalnici čimmanj dejavnikov, ki bi lahko povzročalo alergije: to lahko velja za prah, pršice ali preveč dišeče praške. Če so vaše alergije močne se lahko odločite tudi za hipoalergene rjuhe.

8. Prostor je pretopel

Predvsem v hladnem vremenu se je zelo prijetno segreti v vroči postelji, vendar bi vam lahko previsoka temperatura v spalnici preprčila, da se pravilno naspite. Zato, da lahko zaspimo, se mora telo ohladiti, zato je pomembno, da mu to omogočimo. Če živite v hrupnem okolju, kjer ponoči ne morate imeti odprtih oken, investirajte v napravo, ki vam bo prostor ohladila.

9. Vaš dom je zelo hrupen

Čeprav je v nekaterih primerih nemogoče, skušajte čimbolj utišati vse moteče zvoke, ki prihajajo iz stanovanja ali okolice. Nenaden hrup in ropotanje hišnih pripomočkov vas lahko predrami celo večkrat na noč in zmoti proces spanja. Če nimate možnosti, da bi kupili nov, bolj tih hladilnik ali odselili glasnega soseda obstaja več načinov, kako lahko vsaj delno zvočno izolirate svojo sobo. Pa lahko noč!