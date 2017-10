Sova za prebavo in lažji dih

Ste željni nežne, sproščene vadbe, ki hkrati tudi krepi telo? Ko se vam med vadbo ni treba povsem izmučiti, vendar kljub temu izboljšate kondicijo in zdravje? Ste za igrivo in zabavno vadbo, pri kateri oponašamo gib in zvok živali? Če ste za, potem kar takoj v položaj sove.

Poleg splošnih dobrodejnih učinkov vadbe joge za vsakogar na celotno telo ima položaj sove še nekaj posebnih učinkov: iztezamo kolke, notranje mišice stegen in meča ter dobrodejno vplivamo na mišice medeničnega dna, ki se sproščajo. V položaju odpiramo prsni koš, kar koristno deluje na pljuča in dihanje, to se lahko ob zavestni vadbi umiri in poglobi. Stimuliramo tudi prebavo, zato lahko ob rednem izvajanju izgubimo kakšen kilogram, sploh okoli trebuha. Prav tako pa vplivamo na ravnotežje in ga izboljšujemo. Je odlična vaja, ki popolnoma ogreje noge in jih pripravi na zahtevnejše položaje.

Če ste za igrivo in zabavno vadbo, pri kateri oponašamo gib in zvok žival ter obenem krepimo kondicijo in zdravje, izvajajte položaj sove.



Sovo najraje izvajajo otroci, posebno v parih, ko pogledajo drug k drugemu in se sočasno pozdravijo v ptičjem jeziku – s skovikanjem hu-hu. Vadba v parih pa je seveda primerna tudi za vse otroke po duši. Če še vedno dvomite o koristnosti ali igrivosti, je najbolje, da se prepričate kar sami. Še zlasti posamezniki, ki spadajo med večne dvomljivce, saj je izkušnja na svoji koži edina, na katero se lahko zares zanesete, ji zaupate in verjamete. Hu-hu, je modro dodala sova.

Izvedba

1. položaj: Pripravimo si vejo, na kateri bo počivala sova. Odejo ali podlago za vadbo zvijemo v rolo, lahko pa uporabimo tudi kvadre ali kaj podobnega, kar bomo uporabili kot oporo za stopala. Iz stoječega položaja gore, v katerem so noge razmaknjene široko narazen oziroma malo bolj kot v širini bokov, in s stopali na zaviti podlagi oziroma veji počepnemo.

2. položaj: Ob vdihu položimo roki za hrbet in se primemo z dlanmi za nasprotni komolec. Otroci in vsi otroci po duši lahko ob izdihu oponašajo oglašanje sove: hu-hu.

V končnem položaju sedimo v tišini in kot sova, ki ima izjemno dobro razvit sluh, prisluškujemo zvokom v zunanjosti in notranjosti.

V položaju 2 se zadržimo vsaj pet do deset vdihov in izdihov ob naravnem ritmu dihanja, bolj gibljivi pa lahko tudi nekaj minut. V končnem položaju sedimo v tišini in kot sova, ki ima izjemno dobro razvit sluh, prisluškujemo zvokom v zunanjosti in notranjosti. Kdor bi rad še izboljšal svoje ravnotežje ali pa za malo večji izziv, lahko preizkusi izvedbo brez opore, tako da ohranja ravnotežje samo na prstih. Za izkušenejše pa je še večji izziv, ki ima tudi večji učinek, če položimo pete (cela stopala) na tla, kar laže storimo, če noge bolj razmaknemo. Po zadrževanju položaja se vrnemo v začetni položaj 1 in sprostimo noge.



Opozorilo: ljudje z akutnimi težavami v kolenih naj položaja ne izvajajo oziroma naj raje izvedejo sovo v polovičnem počepu.