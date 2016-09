Sok robid varuje jetra, čaj krepi želodec

Ko se poletje začne prevešati v jesen, na obronkih gozdov začno zoreti robide. Med sprehodi po kotičkih, ki so odmaknjeni od cest, jih pridno nabirajte in se sladkajte z njimi. Pazite le, da vas ne bo zbodlo ostro trnje. Če jih boste nabrali preveč, jih doma posušite ali zamrznite ter jih uživajte tudi pozimi. Sočne in okusne robide namreč upravičeno veljajo za zdravo živilo, saj so bogate z močnimi antioksidanti, zlasti s flavonoidom antocianom, pigmentom, ki jim zagotavlja temno modro barvo in ima močno vlogo pri nadzorovanju količine sladkorja v krvi. To pa je le en razlog, zakaj so tako zdrave.

Hranljive bombice in njihova moč

Zreli plodovi so prava zakladnica tanina in pektina, jabolčne, citronske, elagične in askorbinske kisline (vitamin C), železa, vitamina A, kalija, magnezija, fosforja, bakra in vitaminov B. Glukoza v njih je pomemben izvor energije, zaradi nizkega glikemičnega indeksa so primerne tudi za sladkorne bolnike. Vsebujejo veliko rastlinskih vlaken, zato so priporočljive za vse, ki jih muči zaprtje, saj delujejo blago odvajalno. Fitoestrogeni blagodejno vplivajo na zdravje žensk in pomagajo v zaščiti pred rakom dojk.

Sok robid spodbuja delovanje celic jeter in ta organ varuje pred mnogimi tegobami. Redno uživanje spodbuja pretok krvi, blagodejno vpliva na živčni sistem, blaži občutke stresa in izboljšuje spomin.

Poleg plodov je zdravilno tudi listje robid. Čaj iz posušenih listov je priporočljiv pri težavah z želodcem in pri vnetju črevesja. Hkrati čisti kri, je primeren za zdravljenje anemije, kot losjon pa zmanjšuje in zdravi kožne osipe, lišaje in druge kožne spremembe. Pomaga tudi pri zniževanju krvnega tlaka, pri blažjih vnetjih pa je priporočljiv za izpiranje dlesni.