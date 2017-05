Soda bikarbona blaži znojenje

Prava škoda je, če ne uporabljate sode bikarbone, kajti ta beli prah je lahko odlično pomagalo tudi pri negi in ohranjanju zdravja, ugotavljajo strokovnjaki. Denimo, lahko jo uporabimo kot sredstvo za beljenje zob, pri tem pa moramo paziti, da je ne uporabimo večkrat kot enkrat na teden, da ne bi poškodovali sklenine. Soda bikarbona je odlična prva pomoč pri sončnih opeklinah: za petnajst minut se namočimo v hladno kopel, v katero smo dodali pol skodelice sode bikarbone, in koža se bo zanesljivo pomirila. Pozor, metoda ni primerna za otroke, nosečnice, ženske, ki dojijo, in nekatere kronične bolnike!



Prihaja poletje, z njim pa visoke temperature, ki lahko povzročijo dodatno znojenje. Predvsem stopala in dlani nam lahko povzročijo kar nekaj nelagodja, a tudi pri tem nam lahko pomaga beli prah: v mlačni vodi zmešamo nekaj žlic sode bikarbone, v gosto mešanico pa roke in stopala potopimo za okoli pol ure. Potenja bo občutno manj! Tudi pri pikih insektov je učinkovita: zaradi svoje alkalne narave pomaga nevtralizirati pH kože in tako zagotavlja olajšanje; zmešajte sodo bikarbono z malo vode in mešanico vtrite na prizadeto mesto.



In še, soda bikarbona bo učinkovito odpravila plesen v kopalnici, razkužila občutljive površine, odmašila odtoke, odstranila madeže črnila. Pomaga pri čiščenju pečic, saj uspešno odstranjuje maščobo, steklu in kristalu pa pričara čudovit lesk. Mnogi jo že dolgo uporabljajo za odpravljanje sledi pesticidov s sadja in zelenjave.