To so lahko vzroki za vaginalni izcedek

Vaginalni izcedek je gostejša snov, ki se izloča skozi nožnično odprtino. Majhna količina tega je znak naravnega in normalnega vaginalnega čiščenja. Količina in tekstura izcedka se od ženske do ženske razlikujeta, nanju med drugim vpliva tudi menstrualni cikel, včasih pa se količina, barva, vonj in tekstura tega spremenita brez očitnega razloga. Bi vas moralo to skrbeti? Na vprašanji, zakaj je vaginalni izcedek lahko drugačen in kdaj dodatna pozornost ni odveč, odgovarja ginekologinja v bolnišnici Mount Sinai Fahimeh Sasan.

Spolno prenosljive bolezni

Kot pravi Sasanova, je spremenjen vaginalni izcedek lahko posledica okužbe z gonorejo ali klamidijo. »Zlasti če ste pred nedavnim brez zaščite seksali z novim partnerjem ali več partnerji, upoštevajte to možnost.« Izcedek, ki je posledica okužbe, praviloma spremljajo še pekoč in srbeč občutek na spolovilu ter neprijeten vonj. V tem primeru nemudoma obiščite zdravnika, ki bo predpisal primerno zdravljenje.

Glivična okužba

Gost, bel, grudast izcedek, ki ga prav tako spremlja nadležno srbenje, je najbrž posledica glivične okužbe. Novica res ni prijetna, na srečo pa so glivične okužbe, čeprav pogoste, s primernimi postopki zlahka ozdravljive in premagljive. Četudi obstaja več načinov za njihovo odpravljanje (od domačih zdravil do pripravkov, ki so brez recepta na voljo v lekarnah), ginekologinja vendarle odsvetuje samozdravljenje in priporoča obisk zdravnika.

Ovulacija

Najpogostejši in najbanalnejši razlog za povečan izcedek je ovulacija. »Gre za običajen vpliv hormonov,« pravi Sasanova. Medtem ko povečan izcedek med ovulacijo ni pravilo pri vseh ženskah, je pri drugih obvezen spremljevalec dni, ko je možnost za zanositev največja.

Maternični vložek

Res je, da varuje pred zanositvijo in da pod njegovim vplivom menstruacija lahko povsem izostane, a na drugi strani je lahko razlog za povečan vaginalni izcedek. Kot pojasnjuje ginekologinja, se pri nekaterih ženskah ta po namestitvi vložka poveča, saj se telo nanj odziva kot na tujek, kakor se denimo oko odzove s solzenjem, kadar vanj zaide smet.

Alergija

Splošno pravilo, ki bi ga morali upoštevati, je, da si v vagino ne vstavljajte ničesar, kar ni temu namenjeno. A tudi snovi v kondomih, spolnih igračkah, milih in detergentih lahko izzovejo alergije, na katere se telo odzove z izdatnejšim izcedkom. Če se ta pojavi ob stiku s kakšnim predmetom ali preparatom, ga prenehajte uporabljati in opazujte, kaj se dogaja. In zapomnite si: po vsaki uporabi obvezno operite svoje spolne igračke.

Izgubljen kondom ali tampon

»Morda se sliši neverjetno, a vendarle niso tako redki primeri, ko v vagini ostaneta kondom ali tampon. In telo se nanju odzove z izcedkom, ki ima močan vonj,« pravi Sasanova. Obiščite ginekologa, da bo tujek odstranil, tako bo tudi izginil močnejši izcedek.