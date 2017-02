So kokice dobre ali slabe?

Koruza je za pšenico najbolj razširjeno žito. Hkrati je edino žito, katerega zrna so užitna, preden povsem dozorijo. Na svetu obstaja več kot 300 vrst koruze in ena iz nje pripravljenih jedi so kokice, ki nastanejo iz koruze pokovke. Pokovka je edina vrsta koruze, ki na vročini nabrekne in poči, iz nje pa nastanejo kokice. Izvira iz celotne Amerike, kjer so jo gojili že Indijanci, v komercialne namene so jo po vsem svetu začeli pridelovati pred več kot 100 leti. Izjemno priljubljena je postala po letu 1940.

Težko je verjeti, da je ta prigrizek v bistvu zdrava malica, saj je na voljo z različnimi dodatki in okusi, ki nanj mečejo slabo luč. Večajo namreč kalorično vrednost ter zmanjšujejo hranljivost kokic, toda pravilno pripravljene so okusne in zdrave.

Kaj je v njih

Kokice so edini prigrizek iz 100-odstotnega celega zrna in ena porcija pokrije kar 70 odstotkov dnevne potrebe telesa po celih žitih. Kar 78 odstotkov predstavljajo sestavljeni ogljikovi hidrati, ki so najboljši izvor energije. Druge sestavine so še beljakovine, maščobe in vlakna. Vsebujejo veliko vitaminov B, kalija, fosforja in magnezija, v sledovih v njih pa so še železo, kalcij, natrij in cink.

Dvojnost kokic

Zaradi vitaminov in antioksidantov so zdrave, če pa so pripravljene z veliko olja in z dodatki, imajo več kalorij in izgubijo številne zdrave sestavine.

Kdaj so zdrave

Skupina strokovnjakov s pensilvanske univerze Scranton je proučevala njihovo sestavo in vpliv na telo ter dokazala, da vsebujejo več antioksidantov od sadja in zelenjave. Porcija ima približno 300 miligramov antioksidantov, povprečen zalogaj sadja pa 160 miligramov. Zasluga za to gre visoki koncentraciji teh snovi, saj so v kokicah le štirje odstotki vode, medtem ko ga imajo nekateri sadeži tudi 90 odstotkov. Največ zaščitnih snovi je v hrustljavi lupini, ki obdaja zrno in ki vsebuje tudi veliko vlaknin.

Kdaj niso zdrave

Hranljiva vrednost je seveda odvisna predvsem od priprave. V študijah omenjene ustanove je bilo dokazano, da z dodajanjem olja in masla energijska vrednost kokic zelo naraste, količina zaščitnih snovi pa upada.

Ob pripravi kokic na olju količina antioksidantov, kot sta zeaksantin in lutein, pade s 1087 mikrogramov na 829 mikrogramov v 100 gramih koruze. V kokicah, pripravljenih brez dodatka olja in soli, hranljive vrednosti narastejo. Količina betakarotena denimo naraste s 66 mikrogramov kar na 1087 mikrogramov.

Povprečna količina maščob v kokicah brez olja ali masla je 9,5 grama na 100 gramov, z dodatkom olja pa tudi 43,5 grama. 100 gramov kokic brez maščobe ima 382 kalorij, z eno žlico dodanega olja se ta povzpne na 517, z enako količino masla pa na 536 kalorij.

Kokice so torej res zdrav prigrizek, ni pa vseeno, na kakšen način jih boste pripravili. Najboljše so tiste z brez olja (ali pa z minimalno olivnega), s čim manj soli in brez drugih dodatkov.