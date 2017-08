Smrdljiva nadloga

Slab zadah je lahko strahotna nadloga, predvsem zato, ker ga sami ne zaznavamo, nanj nas običajno opozorijo drugi – če imamo srečo. Kako ga lahko odpravimo?



Če ustrezno skrbimo za ustno higieno, ubijemo več muh na en mah: naši zobje bodo zdravi, preprečili bomo obolenja dlesni, povrhu pa se znebili grde nadloge, neprijetnega zadaha. Kako torej redno ohranjati svežino v ustih? Kadar je naša ustna higiena zgledna, zadah pa nas še kar naprej preganja, si lahko zobe umivamo še pogosteje in jih pogosteje tudi nitkamo. Pravilo umivanja in nitkanja dvakrat na dan namreč pri nekaterih preprosto ne zadostuje, saj se jim obloge nabirajo hitreje, na njih pa se množijo bakterije, zaradi katerih se iz naše ustne votline izločajo neprijetne vonjave. Morda je potrebna nega prav po vsakem obroku, saj se hrana ujema v medzobne prostore. Pri tem upoštevajte smernice pravilnega ščetkanja zob – ne drgnite premočno in uporabljajte mehko zobno krtačko.

Izogibajte se živilom, ki rada povzročajo neprijeten zadah.

Kaj pa jezik?

Veliko lahko pripomore tudi ustna voda, ki po umivanju pomaga ohranjati svežino in odplakniti bakterije, ki so morebiti trdovratno ostale v ustni votlini. Bodite pozorni pri izbiri ustne vode: pri tem ni ključen prijeten vonj po mentolu, ki bo le začasno prikril zadah, temveč sestavine, ki se uspešno spopadajo z bakterijami, zato se pred nakupom posvetujte s strokovnjakom. Si umivate jezik? Tudi ta zahteva posebno nego, saj pogosto gosti številne bakterije. Običajno ga lahko zdrgnemo s hrbtno stranjo zobne ščetke, na voljo pa so tudi posebni pripomočki za čiščenje površine jezika, ki učinkovito odstranijo ostanke hrane.

Kadar je ustna higiena zgledna, zadah pa nas še kar naprej preganja, se moramo posvetovati z zdravnikom.

Proč s cigareti

Izogibajte se živilom, ki rada povzročajo neprijeten zadah. Česen in čebula sta resda zdrava, a če sta za vas izvor neugodja, se jima raje izogibajte. Kadite? Poleg številnih drugih razlogov, zakaj je dobro opustiti to škodljivo razvado, vas bo morda prepričal slab zadah. Tobak umaže zobe, poškoduje dlesni in za seboj pusti zaudarjajočo sled, ki jo izdihavamo ves dan. Ognite se tudi sladkarijam, kajti bakterije v ustni votlini obožujejo sladkor, iz njega namreč izdelujejo kisline, ki uničujejo zobe in povzročajo slab zadah. Če se ne morete upreti žvečilnim gumijem, uporabite takšne brez sladkorja.



Skrbite za zdravje dlesni? Te so pogosto izvor težav in slabega zadaha: bakterije se zbirajo v žepkih med korenom zoba in dlesnijo, tam tako nastajajo slabe vonjave. Če vam dlesni povzročajo preglavice, se čim prej posvetujte z zdravnikom!



Ustna votlina naj bo vedno vlažna. Slab zadah se namreč razvije tudi takrat, ko so usta suha, zato čez dan pijte veliko vode. Če spite v presuhem prostoru, si priskrbite vlažilnik zraka. Če noben našteti ukrep po več tednih vztrajanja ne zaleže, se posvetujte z zdravnikom, slab zadah je lahko tudi kazalnik resnega obolenja!