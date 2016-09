Smo nenormalni, ker ima otrok cerebralno paralizo?

In tako je začela nastajati knjižica o njenem pogledu na življenje. K temu jo je nagovarjala že prijateljica Simona Levc, svetovalna delavka na osnovni šoli in logopedinja, to jutro pa si je kupila droben zvezek in že čez teden dni vanj postavila zadnjo piko. Na začetku pravzaprav ni niti pomislila na to, da bi svoje razmišljanje tudi natisnila. A ko je s svojim kratkim, a tako zelo iskrenim in navdihujočim rokopisom kot izvirnim darilom za odlično opravljeno diplomo presenetila hčerko Lucijo, je ta v izpovedi svoje mame prepoznala sporočilo, ki ga je vredno posredovati tudi drugim. Tako se je z ljubeznijo in optimizmom prežeta Življenjska sreča Mateje Mlakar iz Slovenj Gradca v knjižno obliko preoblikovala pred dvema letoma (denar od prodaje gre v dobrodelne namene), kmalu pa bo izšla še v Avstriji. Matejina prijateljica, ki dela v Celovcu, je bila nad njo namreč tako navdušena, da jo je prevedla in se povezala z Dnevnim centrom štirje letni časi Beljak (Die vier jahreszeiten Tagesstätte, Villach), ki bo izdal dvojezično različico. Mateja skromno pristavi, da bodo knjižico konec septembra in v oktobru predstavili v več krajih avstrijske Koroške. Vsi so se odpovedali honorarju, izkupiček od prodaje bodo razdelili na dva dela – polovico bodo namenili otrokom v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (CUDV Črna), ki ga že dolga leta obiskuje njen sin.



Zakaj je Življenjska sreča, za katero je specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti Marko Juhant dejal, da je knjiga o vzgoji, tako posebna? Mateja Mlakar ni niti filozofinja niti psihologinja, svoje poslanstvo je našla v delu z otroki in mladostniki – kot dipl. vzgojiteljica je dolga leta delala tudi z mladimi v programu Pum v sklopu MOCIS centra za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec. Je ženska z zares izjemno veliko energije in poguma ter jasno in preprosto življenjsko modrostjo, ki jo je izoblikovala zlasti skozi skrb za Gašperja, pri katerem so pri šestih mesecih potrdili, da ima cerebralno paralizo, pozneje pa se je izkazalo, da ima tudi epilepsijo. »Groooooooza, boste rekli! Nič ni groza. Stvar je le v tem, s katerega zornega kota na to gledate,« pravi vedno dobrovoljna Mateja. »Lahko se smilite sami sebi – nekateri se smilijo sami sebi, pa imajo zdrave otroke. Lahko odidete na konec sveta, pa s tem nič ne rešite.« Mnogi so jih zaradi nenormalnega otroka imeli za nenormalno družino, a Mateja pravi: »Zame ni več nič nenormalnega.« Njena hčerka ima prav: za marsikoga bi bilo koristno, če bi prebral misli njene mame.



»Naš fantek je rasel in rasli so tudi novi izzivi. Vsak mesec smo se učili kaj novega – kako prebedeti noč in čez dan ostati trezen – vstajali smo tudi po petkrat na noč, kako izvajati vaje za krepitev mišic, kako prebrati vse knjige na temo cerebralne paralize, kako se dokopati do strokovnjakov na tem področju, kje izpraskati denar za vse terapije in pripomočke, kako si s partnerjem deliti vloge …« Ko je Gašper dopolnil 18 mesecev, se je rodila Lucija. In so jo spraševali, kako da sta se po vsem tem odločila za še enega otroka. Preprosto, jim je odgovarjala, z možem si želiva vsaj dveh. Živahni deklič je hitro doumel, da njen bratec ne more delati istih stvari kot ona.



Manj kompliciraš, bolje je



Mateja, ki bi bila marsikomu lahko navdih (ukvarja se z vsem mogočim, med drugim izdeluje venčke iz gline, nakit, slika na svilo, uči v srednji vzgojiteljski šoli, v glasbeni šoli), priznava, da je bilo marsikdaj zelo težko, a se ne pritožuje. Tudi v knjižici se ne vrti vse okoli cerebralne paralize. Nekaj obdobij zorenja družine je namenoma izpustila, ker »ni tako pomembno za druge in ker je bilo kar nekaj let resnih preizkušenj naše vzdržljivosti«. Daljša obdobja hospitalizacij, preizkušanje novih zdravil, uvajanje novih metod in vaj za mišice, ugotavljanje in zapisovanje vseh novih opažanj, prevozi iz kraja v kraj, iz države v državo, posveti in razgovori z zdravniki … Seveda so bile vse to izkušnje, tudi boleče, »ampak če gledaš na življenje s pozitivne strani, tako kot jaz, in se ne smiliš sam sebi, se tudi v takšnih situacijah vedno najde kakšen lep trenutek. Najpomembneje pa se mi zdi, da vem, da je vsaka težava rešljiva, le s prave strani se je moram lotiti. Kaj pa človek pridobi, če se jezi? Lepo vas prosim!«. Tudi s strahovi je morala opraviti, razčistiti, pravi. »Samo vprašati se moraš, česa te je pravzaprav strah.« Ob Gašperju in Luciji je postala pozorna na izraz osebe s posebnimi potrebami. »Tudi Lucija, ki je glasbeno nadarjena, je oseba s posebnimi potrebami, saj se je z nadarjenimi prav tako treba dodatno ukvarjati. Ne moremo pa z istim terminom zajeti obeh skrajnosti, to je skregano z logiko. Gašper je prizadet, tako pač je, zakaj bi olepševali?!«



Pred letom in pol je pustila službo. Za to sta dva razloga, pojasni. »Program Pum prenavljajo, a žal je vse bolj podoben običajnemu šolskemu sistemu, kar za mladostnike, ki so vključeni vanj, ni primerno, saj potrebujejo povsem drugačen pristop. V prenovljenem Pumu jim ne morem dati toliko, kot sem jim lahko prej. Drug razlog je seveda Gašper. Star je 28 let, do 26. leta je bil v CUDV Črna vključen v šolski individualni program, bilo je poskrbljeno za fizioterapijo, delovno terapijo, logopedsko obravnavo … Po tej starosti pa teh možnosti ni več, zato je vključen v varstveno-delovni center, ki deluje v sklopu CUDV – tako še vedno ohranja stike s sošolci in kadrom, ki mu je poznan. Zdaj smo več časa skupaj kot družina in lahko se mu posvetim še bolj kot prej. Vsak dan prehodi krajše razdalje; če se ne bi toliko ukvarjali z njim, bi bil priklenjen na voziček. Njegovo življenje je kar aktivno, saj želimo, da čim več naredi sam, čeprav se mora precej truditi.«

Dragi moj Gašper



Živiš v svetu, ki ga mi nikoli ne bomo vsega spoznali. Tako kot mi se tudi ti soočaš s strahovi, veseljem, bolečino, navdušenjem, strastjo … Srečen si v okolju, kjer se počutiš varno in sprejeto. Veš, kdo ti kaj reče, in nam vse naše besede serviraš na pladnju. Si naše ogledalo in od tebe smo se vsi veliko naučili o nas samih, o naših reakcijah, naših šibkostih. /…/ Tvoj svet ne pozna ure, časa, hitrosti … Bije v svojem tempu. Učiš nas umiriti se in prisluhniti vsemu naokoli. To si ti, sprejemaš vsakogar in ne znaš obsojati. (odlomek iz knjige)