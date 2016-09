Sloveniji se obeta epidemija demence

Demenca je posledica napredujoče bolezni možganov, ki se odraža z motnjami spomina, mišljenja, orientacije, razumevanja ter sposobnosti govornega izražanja in presoje, motnje pogosto spremljajo spremembe čustvovanja, socialnega vedenja in motivacije. Posameznika ovira pri vsakodnevnih aktivnostih in omejuje njegovo sposobnost obvladovanja vsakodnevnega življenja, pojasnjuje dr. Milica G. Kramberger, dr. med., specialistka nevrologije, vodja Centra za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana. »Najpogostejša oblika je alzheimerjeva demenca, ki predstavlja več kot dve tretjini diagnosticiranih primerov demence, sledijo ji demenca z lewyjevimi telesci, mešana in žilna demenca, demenca, pridružena parkinsonovi bolezni, frontotemporalna demenca in druge. V večini primerov bolezenski znaki napredujejo počasi, v obdobju nekaj let, redkejše so t. i. hitro potekajoče demence, kot je creutzfeld-jakobova bolezen.«



Pri alzheimerjevi demenci se najpogosteje najprej pojavlja motnja spomina za nedavne dogodke, informacije, pojavijo se motnje orientacije. »Posameznik se ne spomni, kaj je slišal oz. naredil ali nameraval narediti pred kratkim. Zato pogosto išče stvari, jih kje založi, se težje znajde v situacijah, v katerih je potrebna orientacija, med vožjo avtomobila in v križiščih je neodločen, vožnja podzavestno predstavlja veliko večji napor in vodi v nemir, utrujenost.«

