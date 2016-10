Slovenci si ne umivamo rok

Si umijete roke, ko pridete domov? Pa pred jedjo in po uporabi stranišča? Si jih namilite in temeljito operete ali le na hitro oplaknete? Če gre soditi po raziskavah, Slovenci nismo ravno čist narod.



Pravilno umivanje rok



»Rezultati raziskave, ki jo je opravila zdravstvena fakulteta, so namreč pokazali, da si skoraj četrtina Slovencev po uporabi stranišča rok ne umije, kar kaže na izjemno slabo higiensko ozaveščenost. Prav tako so rezultati raziskave pokazali, da je le 41 odstotkov tistih, ki so si roke po uporabi stranišča umili, uporabilo pravilno tehniko umivanja rok. Glede na rezultate raziskav in izkušnje menim, da si ne znamo pravilno umivati rok oziroma si jih umivamo izjemno površno,« pravi Martina Erdela, dipl. san. inž., iz Splošne službe Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.



Še slabše so se odrezali na tujem, kažejo v ZDA in Veliki Britaniji opravljene raziskave: večina ljudi laže glede osebne higiene, so ugotovili raziskovalci, roke si po mali ali veliki potrebi v resnici redno umiva le od 10 do 20 odstotkov ljudi!



Antibakterijsko ni potrebno



Očitno se vsi vendarle še ne zavedajo, da so roke najpogostejši prenašalec okužb. Na koži rok se, poleg stalno prisotne mikrobne populacije, občasno zadržujejo tudi mikroorganizmi, ki se nanjo prilepijo ob stiku z drugimi predeli lastnega telesa, drugimi osebami ali ob stiku z okoljem.

