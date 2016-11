Sledi 15 D

1 Delo



Ne le tisto v službi ali doma. Med kakršnim koli početjem se spomnimo, da je treba delati tudi za sklepe. Pogosteje si privoščimo odmor, se sprehodimo, kar koli, le da nam bo pognalo kri po vsem telesu. Več migamo, prožnejše bodo mišice in manj težav s sklepi bomo imeli.



2 Drža



Na obremenitev posameznih segmentov hrbtenice in sklepov posredno vpliva drža telesa. Ne le da stojimo in sedimo zravnano, tudi med vadbo moramo paziti, da jo izvajamo premišljeno. Med gibanjem bodimo raje počasni in vztrajni kot prehitri in zaletavi.



3 Dol, ne gor



Pri odločanju, kateri telesni vadbi se bomo posvečali redno, imejmo v mislih, da je primerno vse, pri čemer sklepi ne udarjajo skupaj pod velikim pritiskom, torej vaje, pri katerih ostajamo bolj pri tleh in ne skačemo preveč. Dobra izbira sta hoja in zmerno kolesarjenje, najboljša pa plavanje.



4 Doseg



Ne zadovoljimo se z gibljivostjo, ki jo imamo danes, če že glede na izkušnje vemo, da smo zmožni doseči še veliko več. Potrpežljivost je božja mast. Vztrajno izvajajmo primerne vaje. Pri tem naj nam, če je treba, pomagajo izobraženi in izkušeni trenerji.



5 Dvigovanje



Priporočljive so vaje z utežmi, a jih je prav tako treba izvajati pravilno. Začnimo z lažjimi utežmi in povečujmo število ponovitev. Ne pozabimo na dobre stare trebušnjake oziroma dvigovanje trupa, s čimer poskrbimo za boljše ravnotežje in preprečimo poškodbe.



6 Dan ali dva



Normalno je, da nas po zahtevnejšem oziroma napornem treningu nekaj časa bolijo mišice. Kadar bolečina traja več kot 48 ur, je to znak, da smo verjetno preobremenili sklepe, zato bodimo naslednjič raje malo bolj umirjeni in previdni.



7 Dober obkladek



Bolečino v sklepih lahko omilimo ali celo odženemo naravno in brezplačno – z ledenim obkladkom. Nekateri vzamejo kar vrečko s sadjem ali zelenjavo iz zamrzovalnika. Obkladka ne položimo neposredno na kožo, prej ga ovijmo v debelejšo tkanino.



8 Dihanje



V stresnih okoliščinah ljudje včasih kar pozabimo normalno dihati. Posledično je v telesu seveda premalo kisika, ki je nujen, da se spopademo s težavami in bolečinami. Vsake toliko zato sami sebe spomnimo na globoko in sproščeno dihanje. Prav tako med telesno dejavnostjo.



9 Dodatna zaščita



Med določeno intenzivno rekreacijo, denimo pri drsanju, rolanju, rolkanju, skakanju, odbojki, nogometu in športnem plesu, je večja verjetnost poškodb kolen, komolcev, zapestij ali gležnjev. Nadenimo si dodatno zaščito – primerne ščitnike.



10 Daj na ramena



Torbe in drugo prtljago, namreč. Kadar denimo težko vrečko z živili pogosto dvigujemo in nosimo v rokah, s tem ogrožamo šibkejše sklepe v zapestjih. Raje si jo oprtajmo na ramo – ali še bolje, na ramena, saj se tako teža še enakomerneje porazdeli.



11 Dopolnila



V lekarnah in specializiranih prodajalnah ponujajo številna prehranska dopolnila za izboljšanje delovanja sklepov, denimo z glukozaminom – aminosladkorjem, ki jih ščiti. Preden se odločimo za nakup določenega izdelka, se posvetujmo s strokovnjaki, ki jim zaupamo.



12 Dodatki



V vsakdanji prehrani uporabljajmo dodatke – izbrana zdravilna zelišča in začimbe. V čajno mešanico vključimo posušene koprivne liste in kamilične cvetove. Kompote in sladice – lahko tudi napitke, kot sta kakav ali vroča čokolada – začinimo s cimetom, ki preprečuje revmo.



13 Dieta



Kdor ima preveliko telesno težo, dodatno obremenjuje kolena, boke in hrbtenico. Pametno je, da shujša, saj sklepe pomaga razbremeniti vsak izgubljen odvečen kilogram. Dieta naj vsebuje svežo zelenjavo in sadje, v prvi vrsti živila z vitaminom D in kalcijem.



14 D-vitamin



Ne pozabimo, da je sonce zdravilec številka ena, najmočnejši naravni vir vitamina D. Ta je bistven za ohranitev zdravih sklepov, kosti in mišic. Zadostuje že od pet do deset minut izpostavljanja sončnim žarkom. Precej vitamina D je še v ribah, jetrcih, gobah in jajčnih rumenjakih.



15 Darilo



Zavedajmo se, da vsem ljudem in živalim ni omogočeno, da bi normalno uporabljali vse sklepe in tako celostno doživljali naravo. Bodimo hvaležni za darilo, ki nam ga daje življenje – sposobnost gibanja, utrjevanja mišic in razvijanja – tako telesno kot duševno.