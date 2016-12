Sladek, a tako zahrbten

Strokovnjaki razlagajo, da je želja po sladkem ena bistvenih lastnosti človeka. Ravno zaradi tega večina ljudi tako težko črta z vsakdanjega jedilnika sladko hrano in pijačo. Toda sladkor nima hranilnih vrednosti, ustvarjal naj bi odvisnost in bil povezan s številnimi boleznimi. »Sladkorji ali enostavni ogljikovi hidrati so sestavljeni bodisi iz ene molekule sladkorja (glukoza, fruktoza …) bodisi so disaharidi, sestavljeni iz dveh molekul sladkorja. Takšen disaharid je tudi namizni beli sladkor, gre dejansko za saharozo. Raziskave kažejo močne povezave med višjimi vnosi enostavnih sladkorjev in številnimi boleznimi, predvsem z zobno gnilobo in komponentami metabolnega sindroma,« pravi doc. dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko. Poseben problem so tako imenovani prosti sladkorji, ki so v živilih z dodanim sladkorjem in pijačah. Koliko sladkorja lahko po priporočilih zaužijemo, smo vprašali sogovornika. »Vnos prostih sladkorjev bi po najnovejših priporočilih morali omejiti na pet odstotkov dnevnega energijskega vnosa – pri odraslih je to le 30–40 gramov na dan (šest do osem žličk). Pri tem je treba upoštevati, da je dodan sladkor v številnih živilih – tudi v tistih, kjer ga ne pričakujemo, seveda pa ga je veliko tudi v sladicah.« Še strožja priporočila veljajo za otroke. Z izdelki z dodanim sladkorjem lahko v zelo kratkem času zaužijemo zelo veliko količino sladkorja in energije, zato je njihovo uživanje potrebno omejevati, pravi Pravst: »Izpostaviti sicer velja, da so poseben primer športniki z visoko porabo energije, pri katerih so priporočila glede vnosa sladkorjev lahko drugačna.«



Ne energija, uspavalo



Sladkor je kriv za epidemijo debelosti. A ni samo poln kalorij, ampak kar škodljiv, saj vpliva na procese in raven hormonov v telesu, nove študije pa kažejo, da ustvarja celo odvisnost: deluje na iste centre odvisnosti v možganih kot nekatere vrste mamil, na primer kokain. Poleg tega se ob uživanju sladkorja znižata koncentracija in energija. Ko jemo, trebušna slinavka proizvaja inzulin, ko pojemo nekaj sladkega, se sprosti veliko inzulina. Najprej občutimo naval energije, a bomo doživeli tudi hitri padec sladkorja v krvi. Študija univerze v Cambridgeu je pokazala, da sladkor ne dvigne energije, pač pa nas v resnici – uspava. Blokira namreč delovanje celic možganov, odgovornih za budnost in aktivnost, zato smo po obilnem obroku zaspani in utrujeni. Poleg tega dviga holesterol in je slaba novica za srce, posledica uživanja sladkorja naj bi bila tudi pogosta glivična obolenja in glavoboli, visoko raven sladkorja v krvi povezujejo tudi s staranjem možganov, to pa je povezano z demenco. Sladkarije škodijo jetrom: kalorije, ki jih ne porabimo, se kopičijo v jetrih v obliki maščob, posledica pa so zamaščena jetra. Poleg tega sladkor vpliva tudi na videz: videti boste starejši! Nizozemska Univerza v Leidnu je merila raven sladkorja v krvi 600 moških in žensk, starih od 50 do 70 let, njihove fotografije so pokazali neodvisnim žirantom. Ti so one z visoko ravnjo glukoze v krvi ocenili kot starejše. Ena od teorij je, da sladkor med razgrajevanjem v telesu upočasnjuje proizvodnjo kolagena in elastina. Poleg tega krade vitamine in encime, ki so potrebni za njegovo razgradnjo.



Med belim in rjavim ni razlike



Vsi dobro poznamo beli namizni sladkor, ta je rafinirana in obdelana mešanica glukoze in fruktoze (saharoza), pridobiva se predvsem iz sladkornega trsa. A ta predelana surovina nima nič skupnega z rastlino in nima popolnoma nobene hranilne snovi. Je torej bolje uporabljati rjavega? »Prehransko gledano oba vsebujeta skoraj enako sladkorja in energije, zato razlike med njima ni. Rjavi sladkor je manj prečiščen, kar pomeni, da je njegova proizvodnja lahko bolj do okolja prijazna, je pa zanimivo, da je običajno dražji,« pojasni Pravst. Na policah trgovin je kup sladil, ki jih pogosto uporabljamo namesto sladkorja, češ da so bolj zdrava – od medu in kokosovega sladkorja pa do javorjevega ali agavinega sirupa, melase, stevije... »Za slajenje se pogosto uporabljajo sestavine, ki vsebujejo enostavne sladkorje, pridobljene iz različnih virov. Take tipične snovi so med, agavin in javorjev sirup, kokosov sladkor, visokofruktozni koruzni sirup, fruktozni, glukozno-fruktozni sirup, rjavi sladkor, melasa, trsni sladkor, fruktoza, sadni sladkor, dekstroza, glukoza, grozdni sladkor, nerafinirani trsni sladkor, melasin sirup, maltoza in invertni sladkor. Nekateri navedeni izrazi so sopomenke,« pravi Pravst in nadaljuje: »Zaradi bolj ali manj naravnega izvora navedenih snovi v javnosti pogosto prevladuje prepričanje o najrazličnejših prednostih slajenja živil s tovrstnimi snovmi, nekatera se oglašuje celo kot tako imenovana superživila, vendar je pri vseh treba upoštevati, da so v osnovi sestavljeni iz enostavnih sladkorjev in imajo zato primerljivo energijsko vrednost kot saharoza.«

Dodan sladkor Doma pripravljene sladice so zelo okusne, bolj zdrave pa bodo, če jih pripravimo z manjšo količino sladkorja, kot je navedeno v receptu za pripravo: pogosto lahko količino sladkorja zmanjšamo tudi na polovico. Dodan sladkor v živilih prepoznaš tudi, če so med sestavinami navedene na primer fruktoza, glukozni sirup, fruktozno-glukozni sirup, med, agavin ali javorjev sirup, rjavi sladkor ali druge sladke sestavine. Več informacij poiščite na nacionalnem portalu o hrani in prehrani www.prehrana.si.

Nekatere snovi za slajenje, kot so fruktozni, agavin in glukozno-fruktozni sirup, imajo lahko kljub splošnemu pozitivnemu prepričanju celo bolj negativen vpliv na telo kot sama saharoza (namizni sladkor), ker vsebujejo večje količine fruktoze, ta pa je lahko skupaj s čezmernim energijskim vnosom povezana s trebušno debelostjo, zamaščenimi jetri ter zvišanimi trigliceridi v krvi po jedi in na tešče, še pojasnjuje Pravst: »Zanimivo je omeniti, da je bila nekoč fruktoza za bolnike s sladkorno boleznijo priporočena, danes pa se odsvetuje. Tudi pri slajenju z medom se moramo zavedati, da gre za energetsko bogato živilo, ki ga večinoma sestavljajo enostavni sladkorji, zato ga moramo uživati v zmernih količinah. Je pa za številna tovrstna sladka živila značilen poseben okus in so seveda lahko alternativa namiznemu sladkorju, če jih uživamo v zmernih količinah.