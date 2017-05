Slabo vreme ni krivo prehlada

Dojenček na svet ne pride skupaj s priročnikom, tako da se morajo vsi novopečeni starši hitro učiti in se po svoje spoprijemati z izzivi, ki jih prinese nov družinski član. Sicer so prijateljice, mame in sestre po navadi polne nasvetov, a kaj ko s temi samo ustvarjajo zmedo, povrhu pa je vsak dojenček zgodba zase. Na še večji preizkušnji sta mamica in očka tedaj, ko dete zboli, prvič dobi visoko vročino ali kaj podobnega.



Ameriški pediater Bill Bush iz pediatrične klinike v Michiganu je zato nanizal nekaj postopkov ravnanja z dojenčkom oziroma otrokom, ki jih v praksi še vedno opaža, in razloge, zakaj so napačni.



Najpomembnejši nasvet, ki bi ga morali upoštevati, je, da ne iščemo medicinskih nasvetov na internetu; ko otrok zboli, pokličite njegovega zdravnika in ga prosite za nasvet, ne pa v paniki brskati po medmrežju. Tam, opominja strokovnjak, je med drugim tudi veliko balasta, nestrokovnih mnenj in drugih napačnih nasvetov, zato si lahko ustvarite napačno sliko in se po nepotrebnem vznemirjate.



Druga menda pogosta napaka novopečenih staršev je mišljenje, da bo antibiotik odpravil vse težave. »Antibiotik predpišemo samo za bakterijske infekcije, tako da za večino primerov ne pride v upoštev, a starši včasih trmoglavo vztrajajo,« pravi dr. Bush in opominja, da lahko prepogosto uživanje antibiotikov vodi v odpornost proti njim. Pri prehladu in kašlju je pač potreben čas za počitek, pitje veliko tekočine, po navadi čaja, ter uživanje vitaminov, sadja in zelenjave.



Bodimo realni, zasloni so postali del našega življenja, tako da se jim je nemogoče izogniti in se otroci prej ali slej srečajo s televizijo, pametnim telefonom, računalnikom ali tablico. Dr. Bush kljub temu svetuje, naj otrokom omejimo čas, ki ga preživijo pred elektronskimi napravami: »Otroke je treba spodbujati k igri s straši, drugimi člani družine in prijatelji oziroma vrstniki, namesto da jim damo gledati risanke ali igrati računalniške igrice,« pravi in še, da je pol urice na dan za tovrstne aktivnosti povsem dovolj.



Mišljenje, da je za prehlad krivo vreme oziroma čas, ki ga je otrok preživel na prostem, je sicer trdovratno, a napačno, če bo torej brez jope stekel do avtomobila, ne bo smrkal in kihal: »Virusne bolezni, denimo prehlad, otroci najpogosteje staknejo prek okuženih predmetov, ki se jih dotikajo, nato pa roke nesejo v usta, nos, si mencajo oči,« pojasni pediater in odsvetuje še en precej pogost način nege – uporabo vatiranih palčk za čiščenje ušes. Veliko staršev žal še vedno misli, da z njimi pripomorejo k otrokovi higieni, a v resnici ušesno maslo tako le še globlje potiskajo vanj. »Otroka včasih boli uho ali ima poslabšan sluh zaradi masla, ki je zbito skupaj obtičalo globoko v ušesu,« pravi dr. Bush. Poskusite tako: ko otroka kopate, vsake toliko časa pustite, da mu malce vode steče v uho in maslo bo zaradi vlage samo prilezlo na plan.



In za konec, ko otrok dobi vročino, ne zganjajte panike! Druga zgodba je, če postane vroč novorojenček, tedaj je namreč treba takoj k zdravniku, pri starejših dojenčkih in malčkih pa lahko počakate kakšen dan, če bolnik nima drugih resnih težav: »Simptomi, kot so izcedek iz nosu, kašelj in bolečine v določenem predelu, nam pomagajo pri postavitvi diagnoze in zdravljenju. Redko se zgodi, da je vročina res skrb vzbujajoča.«