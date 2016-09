Slaba navada z resnimi zdravstvenimi posledicami

Živimo v času, ko smo neprestano izpostavljeni različnim komentarjem glede zunanjosti, zlasti glede videza svojega telesa. Vse to posameznike napeljuje v pretirano obremenjevanje z zunanjo podobo in v velikokrat neutemeljeno samokritičnost, zaradi česar je večina zaradi visokih družbenih in lastnih meril nezadovoljna s sabo.

Širše posledice

Strokovnjaki z ameriške univerze Bucknell ta pojav imenujejo 'telesni sram', ki izjemno škodi psihi sodobnega človeka, saj ga spodbuja k samopodcenjevanju in nizki samozavesti, kar vodi k občutkom družbene manjvrednosti in povzroča resne zdravstvene težave.

Rezultati raziskave, v kateri je sodelovala velika skupina žensk, so pokazali, da so tiste, ki imajo slabo samopodobo in se svojega telesa sramujejo, pogosteje podvržene raznim okužbam, kroničnim bolečinam in drugim, s telesnim zdravjem povezanim tegobam. Strokovnjakov rezultati niso niti malo presenetili, saj je že dolgo znano, da je psihično zdravje tesno povezano s fizičnim, prvič pa je bila dokazana neposredna povezava med telesnim sramom in zdravstvenim težavam.

Strokovnjaki zato ponovno poudarjajo: svoje telo morate imeti radi ne glede na to, kakšno je, le tako je mogoče ohranjati njegovo zdravje.