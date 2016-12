Slab zrak krajša življenje

LJUBLJANA – Slovenija spada med države, kjer je zrak zaradi delcev PM10 med bolj onesnaženimi v Evropi. V zadnjih dnevih poslušamo napovedi o preseganju mejnih vrednosti trdnih delcev, ki pomenijo veliko tveganje za zdravje. Dolgotrajna izpostavljenost onesnaženemu zraku je povezana s prezgodnjo umrljivostjo in višjim tveganjem obolevnosti za boleznimi pljuč in srca.



Zimo imajo številni radi, dedek Mraz in Božiček prineseta, če imamo srečo, tudi sneg. A z zimo pridejo tudi škodljivi delci PM10 in PM2,5, tisti, ki škodijo pljučem in vplivajo na življenjsko dobo. V zadnjem tednu smo večkrat slišali opozorila, da bodo mejne vrednosti omenjenih delcev presežene, predvsem v dolinah in kotlinah celinske Slovenije, najbolj kritična pa so območja okoli Ljubljane, Novega mesta, Maribora, Celja, Kranja, Hrastnika, Trbovelj in Zagorja. Prebivalci teh krajev v teh dnevih ven ne bi smeli pomoliti niti nosu, kaj šele, da bi bili na prostem fizično aktivni.



Preseganje najvišjih dnevnih vrednosti (v koledarskem letu je dovoljenih 35 preseganj mejne vrednosti) je predvsem izrazito v mrzlih dneh in v kotlinah, ko nastane temperaturni obrat, ki neugodno vpliva na razredčevanje izpustov. Prevetrenost je manjša, večje pa število dejavnih malih kurilnih naprav, ki lahko že z manjšimi količinami izpustov povzročijo čezmerno onesnaženost zraka. Male kurilne naprave prispevajo kar dve tretjini izpustov delcev PM10 v Sloveniji; najbolj onesnažujejo zastarele kurilne naprave na les, zlasti če se v njih kurijo premalo suha drva. Občasne meritve kažejo, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih zunaj območij, za katera so izdane napovedi, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les, zato je zaradi zaščite zdravja smiselno upoštevati priporočila tudi tam. Vir delcev je poleg malih kurišč tudi promet. Svoje lahko prispevajo tudi požari in dvig delcev s tal v zrak, na primer ob vetru. Zaradi strogih predpisov je prispevek industrije k onesnaževanju zraka veliko manjši, kot je bil pred desetletji.

1100 Slovencev na leto umre zaradi prevelike koncentracije trdnih delcev v zraku.

Predčasna smrt 1100 Slovencev



Dolgotrajna izpostavljenost onesnaženemu zraku poveča tveganje umrljivosti in obolevnosti za boleznimi pljuč ter boleznimi srca in ožilja. Skoraj tretjina prebivalcev evropskih mest je izpostavljena prevelikim koncentracijam trdnih delcev v zraku, zaradi onesnaženega zraka na leto prezgodaj umre 420.000 Evropejcev, od tega 1100 Slovencev: ob skoraj leto so Slovenci, ki živijo v mestih, kar tri leta krajše pa je življenje onih, ki živijo ob prometnicah. Če bi bil zrak čistejši, bi na leto umrlo tisoč ljudi manj zaradi predčasnih smrti.



Med najbolj ogroženimi so kronični bolniki in majhni otroci. Kadar je v zraku veliko delcev, se zadržujemo v prostorih, tam ne kadimo in ne prižigamo sveč, prostore pa prezračimo v tistem delu dneva, ko je onesnaženost najnižja, navadno je to zgodaj zjutraj, še pred prometno konico, svetujejo na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja (NIJZ). Takrat se tudi ne gibajmo zunaj, vsekakor pa se izogibajmo cest, raje pojdimo v park. Če imamo vgrajene ventilacijske sisteme, v njih uporabljajmo za delce visoko učinkovite hepa filtre. In bodimo pozorni na simptome, kot so kašelj, pomanjkanje sape, zlasti pa naj bodo pazljivi kronični pljučni in srčni bolniki, poleg teh so najbolj ogroženi še starejši in dojenčki ter otroci.



Od KOBP do raka



V zadnjem desetletju je več epidemioloških raziskav ocenjevalo povezanost med izpostavljenostjo prebivalcev trdnim delcem (PM10 in PM2,5) in učinki na zdravje. S temi je neposredno povezana velikost delcev, saj pogojuje mesto njihovega delovanja v organizmu: delci, večji od PM10, se zadržijo v zgornjih dihalnih poteh (nos in obnosne votline), PM10 dosežejo spodnje dihalne poti, PM2,5 pa prodrejo tudi v pljučne mešičke. Tudi ultrafini delci (trdni delci z aerodinamskim premerom do 0,1 mikrometra) lahko iz pljučnih mešičkov vstopajo v krvni obtok in prek nosno-žrelnega prostora in vohalnega živca v možgane. Delci vstopajo v telo prek dihal, tam sprožijo oksidativni stres in vnetje, večjo odzivnost dihal, kašelj in oteženo dihanje, naštevajo pri NIJZ, povzročijo poslabšanje obstoječih akutnih in kroničnih bolezni dihal, denimo kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) ali astme. Pri dolgotrajni izpostavljenosti kronična vnetna reakcija povzroči trajne okvare pljučnega parenhima oziroma zmanjšanje pljučne funkcije.



Številne epidemiološke raziskave so ocenjevale povezanost med izpostavljenostjo trdnim delcem v zunanjem zraku in boleznimi dihal, boleznimi obtočil, nevrološkimi in presnovnimi boleznimi, povišane vrednosti trdnih delcev v zunanjem zraku so povezane tudi s parkinsonovo in alzheimerjevo boleznijo ter sladkorno boleznijo tipa 2, pri ženskah obstaja večje tveganje za zastoj rasti ploda v maternici med nosečnostjo, onesnažen zunanji zrak raziskovalci povezujejo tudi z nizko porodno težo in prezgodnjim porodom. Po podatkih SZO se vsako leto v razvitih državah prezgodaj rodi povprečno devet odstotkov, z nizko porodno težo pa povprečno sedem odstotkov živorojenih otrok. Dokazano je še, da izpostavljenost trdnim delcem povzroča in pospešuje razvoj KOPB (že v mladosti), delci različnih velikosti na pljuča vplivajo podobno kot cigaretni dim. Raziskave so potrdile tudi povezanost med izpostavljenostjo PM10 in pljučnim rakom. Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) je PM10 uvrstila v 1. skupino: med dokazano rakotvorne snovi za ljudi!